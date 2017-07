Luz Salgado: "Vargas Llosa no mide con la misma vara" a otros ex presidentes

La titular del Parlamento, Luz Salgado, desestimó este lunes las últimas manifestaciones de Mario Vargas Llosa contra el indulto al ex presidente Alberto Fujimori y cuestionó al escritor por no “medir con la misma vara” a otros gobernantes a los que respaldó.

Salgado hizo alusión al “odio” que sentiría el Nobel de Literatura hacia Fujimori por la derrota en las elecciones presidenciales de 1990.

“Como diría su ex esposa, creo que él es un buen escritor, pero como político está desubicado totalmente, y con unos odios que creí que se le había terminado con su nuevo compromiso (noviazgo con Isabel Preysler)”, manifestó en RPP.

La congresista de Fuerza Popular insistió en que Vargas Llosa “no mide con la misma vara” a otros ex mandatarios. “No ve con objetividad las cosas (…) porque él como garante tendría que responder por dos gobernantes (Alejandro Toledo y Ollanta Humala, investigados por el caso Odebrecht), un poco más y nos decía que Nadine (Heredia) era nuestra próxima presidenta”, expresó.

Defiende el indulto

Respecto al indulto a Fujimori, la legisladora defendió que el jefe de Estado,, otorgue la gracia presidencial al sentenciado ex mandatario.

“La gente no rechaza cuando vemos salir a los de Sendero Luminoso indemnizados por la Corte Interamericana, ahorita estamos por pagar otros casos, y estamos sancionando a otra persona que pudo cometer errores pero no podemos decir que no dio la paz y luchó contra el terrorismo y nos salvó de una crisis económica”, argumentó.

En esa línea, agregó: “¿estamos dispuestos a perdonar a los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA y no a un presidente que encontró un grave problema y que, por equivocación de decisiones individuales, está pagando cárcel?, ¿somos más flexibles con los terroristas?”.

