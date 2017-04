Luz Salgado: "El Congreso no puede pulverizarse en mini partidos"

Carmen Mendoza @cmamendoza

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, rechazó este domingo la intención de un grupo de legisladores de anular, vía un recurso ante el Tribunal Constitucional, diversos artículos del Reglamento Interno referidos a los parlamentarios que se quedaron sin bancada.

“El reclamo es porque quieren abrir la puerta para formar mini agrupaciones dentro del propio Parlamento. Y porque quieren ingresar a la Mesa Directiva, a cargos directivos cuando no representan a ninguna agrupación política. Si te sales de tu agrupación política ¿como vas a integrar una Mesa Directiva?, a quien vas a responder, los que estamos en una Mesa respondemos a nuestras agrupaciones”, exclamó a Perú21.

Perú21 reveló hoy que representantes de Acción Popular, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso presentaron una acción de inconstitucional ante el TC porque consideran que el reglamento vulnera el derecho a la igualdad de los congresistas.

“El Congreso no puede pulverizarse en mini partidos, como estaban acostumbrados, porque simplemente se hace difícil la gobernabilidad y causa mayor gasto al Congreso. Cada uno quiere formar su agrupación, tener oficina asesores, presupuesto, teléfono. Eso sería un caos. Ya lo hemos experimentado”, insistió

En declaraciones para Perú21, la congresista de Fuerza Popular advirtió, además, que la fragmentación hace más difícil los acuerdos y defendió las modificaciones realizadas al Reglamento Interno.

“Prácticamente quieren echar al aire cinco, seis, artículos del reglamento. Los que están llevando el caso ante el Tribunal son los que no quieren que el Reglamento funcione. Nosotros queremos que el reglamento funcione”, recalcó.

Luz Salgado también expresó su malestar vía sus redes sociales. “Si no se respetan reglamentos no se quejen del caos que ocasionaría en todos los sistemas, sin normas no hay orden”, escribió.

En octubre del año pasado, el Congreso de la República modificó su reglamento para desincentivar la fragmentación de los grupos parlamentarios. Estos cambios fueron incluidos en la llamada ley contra el transfuguismo.

