Luis Giampietri: "Me siento conformado y agradecido" por propuesta para recibir medalla

El almirante ® Luis Giampietri afirmó que se siente “confortado y agradecido” por la posibilidad de recibir la “Medalla al Defensor de la Democracia”, como lo proponen congresistas de distintas bancadas, en reconocimiento a su papel en la Operación Chavín de Huántar.

Sin embargo, indicó que con su intervención en el operativo militar, que permitió rescatar a los rehenes del MRTA, no buscó ninguna distinción, sino defender la democracia.

“El Congreso tiene la palabra. (…) Creo en la democracia. Si votan a favor, bien, si votan en contra, también. Yo no trabajé esto para buscar algo. Hice lo que mi patria necesitaba. Si les gusta a la mayoría en buena hora, sino qué se va a hacer”, declaró a Perú21.

“Yo no he trabajado lo mío por eso (por un reconocimiento). Sino porque quería este país siga siendo democrático. Si perdíamos la vida en buena hora la entregábamos. No hemos estado muy lejos de eso, afortunadamente Dios tuvo la mano puesto ahí y no pasó”, exclamó.

Dijo que ojalá, como lo sostiene el congresista Juan Sheput, esta moción pueda contribuir al proceso de reconciliación nacional. “Aunque no puede ser que un grupo siga hablando mal de nosotros, alguien tiene que parar”, aseveró.

Luis Giampietri comentó que se enteró de la moción por los medios de comunicación y agregó que no le sorprende la oposición del Frente Amplio porque “soy el diablo para ellos”.

Además, rechazó que se le relacione con el caso El Frontón y dijo que nunca fue acusado por la justicia civil, ni militar.

