Luis Galarreta: "Sheput critica a Fuerza Popular porque no tiene la valentía de hacerlo con PPK" [Entrevista]

El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó las críticas de su colega de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, quien –en entrevista con *Perú21*– sostuvo que el fujimorismo carece de una agenda alterna y que su lideresa Keiko Fujimori está “desconcertada”.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, ha señalado que el fujimorismo no sabe a dónde ir…

-Creo que Juan Sheput tiene una lectura equivocada, incluso desde el momento en que estuvo al lado de Alejandro Toledo. El desempeño de Fuerza Popular es un éxito, tenemos una agenda clara como partido político y él es testigo de lo que venimos haciendo en el Congreso de la República. Quienes están obligados a gobernar son ellos; el que no tiene norte es el equipo de lujo…

Sheput ha advertido sobre las marchas y contramarchas en el proyecto sobre control de medios, por ejemplo.

-No hay marchas y contramarchas, eso puede ocurrir en los partidos, no donde está el señor Sheput que no es un partido sino una congregación de independientes. Si él se refiere a un proyecto de ley (sobre medios) ese es el único tema en el que hemos escuchado al Defensor del Pueblo y hemos adecuado nuestra propuesta que es un proyecto contra la corrupción. Aquí no hay contramarchas, nosotros no somos los que hemos dicho primero es zar (para la reconstrucción), luego no es zar, primero Vizcarra, luego Zavala y ahora es un director con rango de ministro…

¿El fujimorismo tiene una agenda alterna? Tiene referentes en materia de seguridad, economía?

-Creo que Juan Sheput está confundido pues está imputándonos a nosotros algo de lo que adolece su gobierno. Nos dice a nosotros algo que no tiene la valentía de decirle a su presidente, que no tienen norte, que no tienen agenda y que son ellos los que dan marchas y contramarchas. Nosotros tenemos obviamente una agenda como grupo político, que él no la conozca es otra cosa.

¿Tienen un gabinete en la sombra?

-Le agradezco la preocupación (a Sheput) pero como partido tenemos una organización nacional y hemos sido efectivos y mucho más rápidos en llegar a aquellos sitios donde el gobierno solo sobrevolaba durante la emergencia. El partido está organizado, tiene sus técnicos, sus reuniones de bancada; finalmente no tenemos por qué contarle (a Sheput) lo que se hace y lo que no se hace en Fuerza Popular.

