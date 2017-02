Luis Galarreta sobre acusación a Alejandro Toledo: “Esto se veía venir”

¿La inevitable detención de Alejandro Toledo es una venganza política como dice él?

Esto se veía venir, más bien tardó. Debieron darse órdenes de impedimento de salida del país, pero, al parecer, no se trabajó con la contundencia respectiva. Lo de Maiman se sabía. No hay venganza política, de quién. En este gobierno hay ex ministros de Toledo, incluido el presidente y el premier. Me preocupa que al final use la frase de Humala: persecución política. En el Poder Judicial tampoco hay posición política. Se tiene que investigar y castigar a los responsables.

Si el presidente fue premier y ministro con Toledo…

Hay que investigar de la manera más respetuosa. Se verá si él tiene información. Pero hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable. Pero no se puede vincular con corrupción a nadie sin elementos, ni perseguir a nadie como se hizo a partir del 2000. Se debe respetar con firmeza el Estado de derecho.

PPK pidió fuertemente desde el Cusco que lo dejen trabajar.

Es impertinente esa expresión, antidemocrática. Debería tener un mejor asesor, en democracia corresponde criticar y la oposición le dio la confianza. No va por buen camino esa actitud confrontacional, no lo lleva a nada. Su popularidad baja…

¿Bajará más?

Lamentablemente, sí. Su falta de norte y la inseguridad ciudadana lo hacen descender. Se esperaba que quien ganara, al día siguiente, enfrentara el problema. Nada que seis meses, fotos, recompensas. No hay inteligencia operando, presupuesto para más cámaras. No hay firmeza para enfrentar este tema. Las facultades extraordinarias no han sido aprovechadas

Keiko Fujimori se reunió con Odebrecht en las campañas electorales, ¿recibió dinero?

Nunca. Hubo una presentación con el grupo Perú Brasil donde también acudieron otros candidatos a exponer sus planes de gobierno y su visión sobre Perú Brasil. No fue una reunión con Odebrecht sino con más de 500 personas y seguro Odebrecht, Barata estuvo ahí.

Desde que ingresó al Perú Odebrecht ha trabajado en más de 60 obras, 30 obras en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿por qué no investigar ese periodo?

No tenemos ninguna objeción para que quienes se jalan los pelos porque los gobiernos que supuestamente venían a combatir la corrupción terminaron en una evidente corrupción, como la conocemos hoy. Los montos y presupuestos en ese periodo no tienen comparación con lo ocurrido en estos gobiernos. No tenemos problema, respetamos el Estado de derecho. Quienes dan información en Odebrecht dijeron que cubría el periodo 2004-2016. Sobre esos gobiernos hay indicios y sobre esa base se investiga e indaga. Los que se creyeron la reserva moral están desesperados con lo que se va conociendo, por eso quieren ir más atrás.

¿Cree, como dijo el ministro Vizcarra, que hay un ahorro con la firma de la adenda al contrato de Chinchero?

Lo que ha hecho es actualizar al valor presente, comparando. Pero ese dinero no existe. La explicación de Vizcarra fue a la ligera. El Ejecutivo tendrá que explicarle a la Comisión de Transportes.

Verónika Mendoza considera que la adenda es tramposa y entreguista.

Se tiene que informar al Parlamento.

Por Mariella Balbi / Periodista