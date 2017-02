Luis Galarreta: “Se tiene que castigar a los responsables”

El fujimorismo no piensa ni discute la vacancia presidencial y condena el pedido hecho por un congresista ppkausa. Fuerza Popular considera que el gobierno no tiene norte ni rumbo.

¿Para el fujimorismo hay crisis política en el país?

Creo que también la percibe la población. Es un gobierno débil, no tiene partido ni respaldo popular y además su bancada es inoperante. Nosotros consideramos que hay una falta de previsión del gobierno, no tiene norte y no maneja temas claros, concretos. Quieren reactivar la economía con obras grandes y Lava Jato plantea muchas dudas sobre su ejecución. En el caso de Chinchero a nosotros no nos corresponde decir cómo debe ser el contrato, sino al Ejecutivo. Este tiene que tomar una decisión…

Pero Keiko Fujimori no apoyaba la adenda al contrato, el presidente de la comisión Lava Jato planteó que no se firmara y luego el fujimorismo va a Cusco y dicen firmémoslo nomás….

Las marchas y contramarchas son del gobierno, no del fujimorismo. No hay norte, la población, en cualquier nivel socioeconómico, nos dice que hay una ausencia de liderazgo. No es bueno. Un congresista de PPK plantea la vacancia presidencial, lo cual me parece inaceptable. El presidente dice que suspende Chinchero y luego que sí va; falta coherencia. El congresista Víctor Andrés García Belaunde es quien hace el planteamiento de no firmar la adenda. Pero es una decisión que le compete al Ejecutivo.

Pero el Congreso ha dicho que la adenda del contrato de Chinchero es lesiva para el país…

Es una decisión que toma la comisión Lava Jato por unanimidad. Si se encuentra corrupción, es obvio que el Congreso tiene que investigar. Pero eso no puede detener el desarrollo. Fuimos a Cusco a aclarar porque el presidente utilizó al Congreso para no firmar…

Le pusieron al Cusco en contra, hubo un paro de 72 horas y acusaron al Congreso…

El comentario del presidente no es real, toma como excusa a una comisión del Congreso para no actuar. Ni siquiera es un documento del Parlamento en su conjunto. Cuando empezó el gobierno, el señor Kuczynski no fue a los distritos más pobres del Perú, frecuenta más el golf de San Isidro. Luego ha tenido expresiones desafortunadas. Con respeto, hay que pedir a sus ministros que lo ayuden a no cometer deslices. Que el presidente de la República tome decisiones por el oficio de una comisión del Congreso preocupa por el bajísimo liderazgo que tiene.

¿No fueron a Cusco para exculparse?

No, fuimos a dar la cara, a explicar. Tenemos un congresista por región, vamos permanentemente…

¿Keiko y el fujimorismo aprueban o no la adenda para Chinchero?

No hemos revisado la adenda ni nos corresponde hacerlo. Somos oposición y tenemos que fiscalizar al Ejecutivo. Es este quien tiene que evaluar si es mejor o no firmar la adenda. ¿Quién gobierna? ¿El equipo de lujo no puede tener una definición clara frente a una adenda? Primero dicen no, luego sí quieren y ante la ausencia de decisión buscan responsabilizar al Congreso. Nosotros creemos que se debe cumplir con la promesa de un aeropuerto para Cusco. Esa decisión debe ser lo más transparente. Con Odebrecht todos estamos erizados. Verá el Ejecutivo si es obra pública, porque se ha reducido el porcentaje de la participación privada…

Pero, ¿qué piensa el fujimorismo de esa decisión?

Decide el Ejecutivo y el Congreso esperará que se nos informe por qué se tomó esa decisión. No tenemos por qué hablar de la adenda…

Ustedes son congresistas peruanos, con mayoría, no son de Marte…

Repetiré lo mismo. Esperemos que luego de firmar nos informen. Deciden el presidente, el ministro de Transportes, el señor Zavala…

Para justificar la firma, Martín Vizcarra dijo que “no podían caer en el juego político de fuerzas que nos dicen que nos abstengamos y luego dicen que apoyan…”.

¿Qué fuerza política del Congreso ha dicho que se abstengan? Vizcarra confunde a una comisión con una fuerza política. Apoyamos que Cusco tenga su aeropuerto…

Si encuentran corrupción, ¿para la obra?

Se puede corregir y sancionar, pero no podemos estudiar el expediente y decirle al Ejecutivo que lo haga y no reaccionaremos si no es transparente. En Cusco hemos conversado con mucha gente y no ha habido problemas como malinforma un diario asalariado como La República. Hemos dado la cara, quien desapareció fue la señora Verónika Mendoza, que apoyó al gobierno actual. ¿Dónde estuvo cuando el presidente dijo que no firmaba, tirándose para atrás de lo ofrecido en campaña? Hemos explicado que el Parlamento no tiene ninguna decisión, que las obras públicas le corresponden al Ejecutivo. Ojalá que tomen más decisiones.

¿Descartan la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra?

Cualquier acto de control político, como la interpelación, se verá en su momento. Hay congresistas que lo plantean. Nosotros evaluaremos si se presentara el caso…

¿Impulsarán una interpelación?

No. No la hemos considerado, no hemos conversado sobre este tema.

¿Hay conflicto de intereses en el caso Chinchero, de lobbys? La hermana del premier está en Kuntur…

No lo hemos investigado, conocemos de la presencia en Kuntur de Jimena Zavala, hermana del premier. Que renuncie o no a la empresa es un tema que le corresponde a ella…

¿Qué piensa usted?

Desgraciadamente la participación de la hermana del premier, que trabaja seis años en la empresa, genera dudas. Personalmente, pienso que debería haber más transparencia. El premier dijo que no ha participado en esto, no tengo por qué no creerle, pero sus ministros deben informarnos qué reuniones ha habido, cuál ha sido la participación de los ministros, qué conversaciones se tuvieron, con quiénes. Así se evitará la duda. Quienes cuestionan al fujimorismo no respetan el Estado de derecho. Para nosotros la presunción de inocencia es fundamental. Imagine si esto hubiera ocurrido en un gobierno de Keiko. A mí no me parece adecuado que esté la hermana del premier, Cecilia Blume y Patricia Teullet, muy cercanas al presidente. Creo que la Comisión de Transportes debe pedir que los ministros expliquen esto y saber cuál ha sido la participación de estas personas y así transparentar. Ahora hay receso.

¿Los contratos con Odebrecht se caerán? ¿Hay que voltear la página como dijo PPK? Keiko primero sostuvo que las empresas corruptas deben salir del país y luego que la inversión debe continuar.

Las obras deben continuar y combatir la corrupción e investigar. Eso no es voltear la página. El Ejecutivo debe ver cómo sacar las obras adelante y con qué empresas. Las corruptas no pueden seguir operando. Es innecesario que el presidente diga “voltear la página”. Nosotros interpretamos que se puede generar cierta impunidad y no nos parece. La corrupción que vamos conociendo ya desenmascaró a los que se consideran los baluartes de la moral. Me refiero a asociaciones, estudios de abogados, etc., etc. Como oposición democrática responsable, lamentamos que un congresista del gobierno pida la vacancia.

¿Eso como se traduce? ¿Descartan una vacancia presidencial? Se dice que el fujimorismo la promueve, la desea, la busca…

Y quien le da el tortazo en la cara al presidente es un congresista de PPK. Ni siquiera hemos conversado de esto en Fuerza Popular, sí sobre la falta de liderazgo. En nuestro diccionario político la vacancia está establecida en la Constitución. No tenemos ese juego político, nos interesa que exista estabilidad política. Se lo dijo Keiko Fujimori en la reunión que tuvo con Kuczynski. Y lo declaró públicamente. Es el propio gobierno quien se mete en problemas. Somos un partido serio.

¿Keiko Fujimori debería reunirse nuevamente con PPK?

Se pidió tanto la reunión y finalmente se produjo. A los pocos días, el señor Kuczynski pateó el tablero, no entiendo con qué lógica, indica que hay muchas indecisiones en el mandatario. La reunión entre los dos fue muy clara y suficiente para marcar la posición política del fujimorismo. Habría que ver cuál sería la agenda y el motivo de la reunión.

¿Debe pedir Keiko Fujimori conversar con el presidente?

Ella ha manifestado su preocupación por lo que estamos viviendo. No le vería sentido a una reunión.

¿Qué piensan sobre la actuación de la Fiscalía de la Nación? La presidenta del Congreso y los parlamentarios protestaron porque el fiscal Hamilton Castro no va a asistir a la comisión Lava Jato, tiene el respaldo de la Junta de Fiscales…

Al inicio del caso Lava Jato, Keiko Fujimori dijo que la Fiscalía actuaba lento y sin la eficiencia que se ha tenido en otros países…

¿Keiko continúa pensando ello?

No le puedo decir. Nuestra bancada saludó que la Fiscalía comience a tomar acciones. Pero nos preocupa que busque a gente que está semanas fuera del país. ¿No cruzó información con migraciones? No está siendo muy eficiente. La forma como presentaron la entrega de S/30 millones –cuánto va a indemnizar– me pareció vergonzosa. El tema de fondo es la corrupción. La negativa del fiscal Castro a asistir no es conveniente. Se entiende la reserva de la Fiscalía, pero no asistir no los beneficia, ni a las instituciones…

Están en su derecho como fiscales…

No pueden negarse a ir al Parlamento, no responder es su derecho…

El fiscal de la Nación declaró que hay interesados en bloquear la investigación sobre Odebrecht…

Por el contrario, la colaboración entre las instituciones, al igual que en otros países, permite articular mejor la investigación. Más bien, deja mucha duda que la Fiscalía tenga una reserva exagerada, todo está bajo siete llaves, por qué no se conocen los convenios. Hay cosas que deben ser públicas.

¿El fujimorismo pedirá que el fiscal Castro vaya de grado o fuerza?

No imponemos decisiones dentro de la comisión, nuestros dos congresistas nos informan y se va evaluando. Como parlamentario, no sé si corresponde, según el reglamento, citar al fiscal de grado o fuerza. Tal vez el presidente de la comisión pueda conversar con el fiscal y aclare por qué la actitud de la Fiscalía.

¿Cree que Odebrecht tiene una estrategia clara de manejo del problema?

Sí, desde el inicio se ve que tienen un esquema. Es más, se dice qué estudio de abogados, ex presidentes han coordinado con Odebrecht. Están dos pasos más adelante que la Fiscalía. Es mi percepción.

En el gobierno hay miembros vinculados al caso Odebrecht, ¿Qué hacer?

Son varios, desde el presidente hasta Carlos Bruce que fue ministro. La actual ministra de la Mujer recibió dinero para la ONG del presidente Toledo que ella dirigía. Por la salud del actual régimen, más allá de la falta de decisiones que observamos o la ausencia de contacto con el pueblo, quienes tuvieron participación en el régimen de Toledo deben ser parte de las indagaciones. No digo que sean culpables. La situación es muy delicada. La ex ministra Mercedes Aráoz firmó una de las resoluciones para exonerar del SNIP a la Linea 1 del Metro en el gobierno del presidente García. Hay bastante información ligada a muchos de los actores del gobierno actual. Por salud pública y del gobierno, debe investigarse. Declaraciones del presidente, que felizmente no repitió, de que no todo lo hecho por Odebrecht es malo, se prestan a especulaciones negativas.

Hay políticos que deberían tener prisión preventiva…

Esa es una decisión judicial, sí veo que la Fiscalía no está siendo contundente con casos como el de Maiman.

Hay parlamentarios que se opusieron a la fusión de las comisiones Lava Jato y obras en el gobierno de Humala, planteada por usted y su bancada.

Queremos eficiencia, los temas del Gasoducto Sur, Línea 2 del Metro se verán en la comisión Lava Jato.

¿Impondrán la mayoría del número?

He conversado con voceros, buscamos siempre el consenso, el acuerdo político. Creemos que saldrá adelante…

¿Y si no hay consenso?

Evaluaremos, lo importante es que no se distraiga en dos o tres comisiones un tema tan importante, genera distorsión. Incluso alguno de los investigados se queja, con derecho, de que los están citando dos o tres veces para lo mismo. Incluso se puede perjudicar la propia investigación. La próxima semana veremos cuánto consenso hay. Nosotros evaluamos siempre qué tan importante es esto para el país. Si lo es y no hay un gran consenso, habría que tratar de sacarlo…

¿Vía el número mayoritario?

Uno busca consenso, luego informa a su bancada sobre lo encontrado. En el supuesto negado de que no hubiera consenso, nos reunimos en la bancada y evaluamos.

Datos

Luis Galarreta tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.

Fue elegido congresista por primera vez para el periodo 2006-2011 por la Alianza Unidad Nacional y reelegido para el actual periodo 2011-2016 por el partido Fuerza Popular.

Por Mariella Balbi / Periodista