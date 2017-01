Luis Galarreta demanda a PPK que no culpe al Congreso y asuma responsabilidad por caso Chinchero

Nuevo choque. A nombre de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Luis Galarreta demandó al presidente Pedro Pablo Kuczynski(PPK) que asuma su responsabilidad y no culpe a la Comisión Lava Jato del Congreso de su decisión de suspender las obras del nuevo aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

“Usted es el que gobierna, entiendo. Usted es que él tiene que tomar decisiones, supongo. No se excuse en oficios porque los congresistas mandamos cientos. Y no hacen caso. No puedo aceptar que el presidente de la República diga ahora que el oficio de una comisión ordena al presidente constitucional. Es inaceptable que usted pare el desarrollo del Perú”, sentenció.