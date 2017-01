Luis Galarreta afirma que la bicameralidad no es un tema que se discuta en Fuerza Popular

El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó este martes que un eventual retorno a la bicameralidad con un “pequeño Senado”, como lo propuso la presidenta del Congreso, Luz Salgado, no es un tema que se esté discutiendo en la bancada.

“Es una opinión, no hay decisión a nivel del partido. (…) No es un tema que se haya conversado. (…) No es un tema que estemos discutiendo en nuestra agenda”, exclamó a Perú21.