El secreto de las comunicaciones del alcalde Luis Castañeda Lossio fue levantado por decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a raíz del caso Río Verde, informó El Comercio.

Este proyecto de infraestructura, en primera instancia, fue iniciativa en el mandato de Susana Villarán. Río Verde consistía en la construcción de un parque con 250.000 metros cuadrados de áreas verdes y fue planteado para que beneficie a los vecinos del Rímac. La obra la iba a realizar la constructora brasileña OAS

Tiempo después, IDL Reporteros elaboró un reportaje en en cual se difundió unos audios que revelaban que Giselle Zegarra (ex funcionaria de Luis Castañeda en sus dos primeras gestiones) le pedía a José Pinheiro (ex presidente de OAS) que no firme el contrato de Río Verde, a pedido del burgomaestre.

De acuerdo con El Comercio, la Fiscalía de la Nación fue la institución que le confirmó esta información, sin embargo, no hay fecha para la citación de Luis Castañeda.

Como se recuerda, el fiscal César Zanabria (coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios) fue quien decidió investigar al burgomaestre luego de que este fuera denunciado por la Procuraduría Anticorrupción por los delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir.

