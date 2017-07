Lourdes Flores: 'No impulsaría el indulto a Alberto Fujimori'

No es su primera opción. Lourdes Flores se pronunció sobre el voceado indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

“No es la figura que yo impulsaría” sostuvo la lideresa del PPC, quien declaró que finalmente la decisión depende únicamente del jefe de Estado.

“Yo creo que el gobierno podría plantear el tema hasta encontrar un punto medio. Me parece lógico que una persona que ha cumplido parte de su condena no muera en la cárcel, me parece legítima, válida”, señaló.

Para la ex candidata presidencial, existen otras dos opciones que el presidente Pedro Pablo Kuczynski puede tomar en favor de mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori, como el arresto domiciliario o la reducción de la pena.

“Sería una gracia presidencial para una persona que ha cumplido gran parte de la pena, el delito no se perdona, se castiga, pero se acorta la pena”, señaló Lourdes Flores.

