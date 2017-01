La legisladora fujimorista Lourdes Alcorta replicó con dureza las críticas formuladas por la ex candidata presidencial Verónika Mendoza contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Indicó que Veronika Mendoza tiene mucho que explicar sobre su papel en las agendas de Nadine Heredia donde aparecería su letra y respecto a sus viajes a Venezuela junto con la ex primera dama, quien “está involucrada hasta el cuello” en presuntos casos de corrupción.

En ese contexto, la parlamentaria recalcó que la ex congresista no tiene “ninguna autoridad moral” para criticar a Keiko Fujimori.

“La señora Verónika Mendoza no se puede aislar el tema, no solo por su participación en las agendas (…) ha sido cómplice de un gobierno corrupto. No tiene ninguna autoridad moral, ni siquiera para existir”, sentenció.