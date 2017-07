Luego de que el congresista de Fuerza Popular (FP) Kenji Fujimori pidiera a los colegas de su bancada que lo critican que vayan en un “mototaxi” a ver a su padre, Alberto Fujimori, los fujimoristas Úrsula Letona y Héctor Becerril respondieron.

“Si está diciendo que en lugar de opinar sobre su comportamiento vayamos a visitar al ex presidente Fujimori, creo que no es la forma de responder las críticas que válidamente algunos de sus colegas le hemos hecho”, dijo Úrsula Letona, quien además le pidió al menor de los hermanos Fujimori que explique los reiterados mensajes que escribe en Twitter sugiriendo críticas hacia la bancada de FP.

“[Kenji Fujimori: “Me han discriminado por ser hijo de Alberto Fujimori”]”:http://peru21.pe/politica/kenji-fujimori-adulto-me-discriminaron-hijo-alberto-fujimori-2288547

Más duro en su respuesta fue Héctor Becerril. No solo aclaró que él sí visita al recluido ex presidente en el Penal de Barbadillo. Además le pidió a Kenji Fujimori que asista con mayor continuidad al Congreso de la República: “Tengo la suerte de siempre visitar a Alberto Fujimori y si de recomendaciones se trata por qué no toma una mototaxi y viene al Congreso más asiduamente”, manifestó el fujimorista.

Cabe recordar que sobre Kenji Fujimori existe un proceso disciplinario abierto al interior de la bancada de FP. Esto debido a los recurrentes mensajes que envía a través de las redes sociales.

El hijo menor de los Fujimori no solo ha descartado cualquier intención de renunciar al partido Fuerza Popular, sino que ha hecho público su interés de querer postular en un futuro a la presidencia de la República con esta agrupación política.

Más información