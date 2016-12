Lava Jato: Juan Pari cree que ex ministro Enrique Cornejo es sospechoso de haber recibido coimas

En el periodo parlamentario pasado operó una Comisión Lava Jato que, aunque no logró debatir sus conclusiones en el Pleno, sí elaboró un informe. El titular de este extinto grupo, el ex congresista Juan Pari, dijo ayer que uno de los funcionarios que, a su juicio, es sospechoso de haber recibido coimas de Odebrecht es Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes del segundo gobierno aprista.

Al referirse a la construcción de la carretera Interoceánica, Pari señaló que “hay varios niveles de responsabilidad. Obviamente que los ministros de transportes tienen la responsabilidad en su momento. Hay que recordar que una ministra se opuso a la firma de la adenda y después entra un ministro para que la adenda fluya”. Al pedirle precisar los nombras, el ex legislador señaló que quien no firmó la adenda fue la entonces ministra Verónica Zavala Lombardi, y quien finalmente sí lo hace fue Enrique Cornejo.

Tras estas declaraciones, el aludido, Cornejo replicó en el mismo programa de RPP donde Pari era entrevistado que lo estaba difamando y que si no se retracta lo demandaría porque sus dichos son “irresponsables”.

“Su condición de ex congresista no le permite difamar a las personas. Enrique Cornejo no está involucrado en ningún tema de inmoralidad y en ningún tema que tenga que ver con estos asuntos. Cuando usted era presidente de la comisión me llevo allí, me tuvo tres horas haciéndome una serie de preguntas que no venían al caso y ahora usted no puede, no debe… y si sigue en esta situación yo estaré en mi derecho viendo la manera de hacerle a usted una demanda por difamación, así que espero que se rectifique”, dijo.

Cornejo prosiguió señalando que “el hecho de aprobar una adenda no significa para nada que uno tenga que estar mencionado (en las coimas). Las adendas son respuestas legales y técnicas a procesos que están en los contratos (…) Yo lo desafío al señor Pari. Vamos a ver quién tiene la razón y quién tiene los datos (…) Yo le aseguro que mi nombre no está en ninguno de los casos, me indigna que solo piensen que recibí (una coima). Pongo las manos al fuego por *Enrique Cornejo*”.

Juan Pari contestó, finalmente, que “la verdad emerge de por sí y, si el señor Enrique Cornejo no ha hecho nada, saldrá así (en la investigación), y si tiene alguna responsabilidad la profundidad de las investigaciones lo dirán. Yo no estoy imputando ningún delito”.