Kenji Fujimori respalda propuesta para restituir el Senado

Kenji Fujimori, congresista de Fuerza Popular, respaldó este martes la propuesta para el retorno a la figura del Senado en el Parlamento (que durante muchos años había sido rechazada por el fujimorismo) y señaló que la bicameralidad podría ayudar a la seguridad jurídica del país.

En el anterior Parlamento, cada vez que se intentaba restituir el Senado, el fujimorismo expresaba su oposición. Incluso, en uno de esos debates, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó que darían “la batalla” contra esa eventual medida.

“La bicameralidad (…) podría ayudar también a reducir la incertidumbre y evitar la confrontación política innecesaria. El pueblo peruano no estaría en desacuerdo a condición de que no suponga un incremento del número total de representantes parlamentarios. Eso obliga a plantear el retorno a la bicameralidad bajo la condición de mantener estrictamente el número actual de representantes”, señaló ahora Kenji Fujimori.

En una columna publicada en El Comercio, sostuvo que se requiere un debate amplio y estimó que este esquema podría evaluarse con miras a las elecciones del 2021.

El menor de los hijos de Alberto Fujimori defendió, además, la decisión del gobierno de su padre de eliminar el Senado (tras el autogolpe de 1992) y dar paso a la unicameralidad.

“A comienzos de los 90, el país se encontraba en una situación terminal y necesitaba ser puesto en una unidad de cuidados intensivos. Hacía falta reformas profundas en el ordenamiento constitucional y legal para luchar contra el terrorismo y reconstruir una economía en ruinas, y era indispensable llevarlas a cabo rápida y eficazmente”, indicó.

Sin embargo, Kenji Fujimori consideró que “las respuestas de ayer no son necesariamente funcionales en todos sus extremos para enfrentar los problemas de hoy”.

Dijo que lo que hace falta hoy “es más debate, más pausa reflexiva, menos vehemencia, menos confrontación” y cuestionó el desempeño del Parlamento con una sola cámara.

“Con los años la práctica parlamentaria ha generado una sobreproducción legislativa creciente. Y de una calidad que la ciudadanía encuentra muy insatisfactoria. Hay casos en los que lamentablemente se ha legislado de manera precipitada luego de un debate insuficiente. Algunos ejemplos son de público conocimiento: los temas involucrados en la llamada ‘ley pulpín’ merecían un tratamiento distinto, lo mismo que los relativos a la seguridad previsional y el destino de las AFP”, aseveró.

Kenji Fujimori se suma a lo dicho por la presidenta del Congreso, Luz Salgado, quien, hace unas semanas, planteó el retorno de un “pequeño Senado”. Esa posición, recibió el respaldo de legisladores de Acción Popular, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio.

Además, la legisladora fujimorista Patricia Donayre adelantó que presentará, ante la bancada de Fuerza Popular, un proyecto de ley para regresar al anterior sistema bicameral.

En agosto del año pasado, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres (FP), se inclinó por no hacer cambios. “Si a mí me preguntas, personalmente me gusta la unicameralidad. Sin embargo, sé que ha habido fallas en el sistema que nos han generado leyes poco reflexionadas y estoy abierto a escuchar por qué se necesita la bicameralidad”, exclamó.