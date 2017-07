Kenji Fujimori: "No hay acto de rebeldía por parte mía"

Por segundo día consecutivo, el congresista de Fuerza Popular , Kenji Fujimori , llegó al hotel El Pueblo –donde se lleva a cabo un cónclave partidario– y nuevamente se pronunció sobre su situación en dicho bloque político tras la apertura de un proceso disciplinario en su contra por presunta indisciplina.

“Lo único que quiero dejar bien en claro es que no hay acto de rebeldía por parte mía. No voy a renunciar al partido, jamás se me ha cruzado por la mente”, manifestó el hijo menor de Alberto Fujimori a su llegada a la reunión.

Explicó que su retiro, en la víspera, obedeció a que tenía que visitar a su padre en las instalaciones de la Diroes. En ese contexto, precisó que no habló con él sobre el proceso disciplinario que se le ha abierto.

“Como comprenderás mi padre ya es una persona de edad y lo único que quiere es tranquilidad, entonces evitamos tocar temas coyunturales. Hay que comprender que mi padre es una persona hipertensa, con problemas del corazón y hay que tenerlo con calma, tranquilidad y tomar todo esto con buen humor”, declaró a Canal N.

Kenji Fujimori participa en estos momentos en el denominado Taller de evaluación, planificación y fortalecimiento de la bancada de Fuerza Popular, el mismo que se inició ayer y que se prolongará hasta mañana jueves con participación de los congresistas y dirigentes partidarios encabezados por Keiko Fujimori .

