Kenji Fujimori no descarta impugnar proceso ante Tribunal Constitucional

No está dispuesto a callar. El congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori se presentó ayer ante el Comité Disciplinario de la agrupación que lo procesa por supuesta conducta infraterna e indisciplina partidaria.

Allí, además de formular sus descargos, calificó el procedimiento como “arbitrario” y “ajeno a la Constitución”, por lo que no descartó la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

PROCESO ARBITRARIO

“Someterme a disciplina ha sido arbitrario. El simple hecho de que yo haya solicitado una reestructuración dentro el partido no es motivo para que me lleven a disciplina. (…) Un proceso disciplinario basado en tales causales atenta contra mis derechos constitucionales como persona y como representante, la libre expresión y la no sujeción a mandato imperativo”, subrayó.

Lejos de allanarse a los cuestionamientos formulados por la comisión especial –integrada por sus colegas Milagros Takayama, Gladys Andrade y Guillermo Martorell–, el hermano menor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, defendió con vehemencia su derecho a discrepar de algunas decisiones adoptadas por la bancada.

En esa línea, apuntó que la “materia prima de un partido político es el debate, las discrepancias, ideas y argumentos”. “Aquí desayunamos, almorzamos y cenamos política y si uno no está acostumbrado a las discrepancias, que no entre a la política”, subrayó.

En su presentación ante la comisión, en tanto, Kenji Fujimori rechazó los cargos imputados y cuestionó que no se mida con la misma vara a “algunos parlamentarios de mi propia bancada que se han referido al suscrito en términos igualmente poco fraternos”.

De otro lado, en una columna en el diario El Comercio, el legislador negó su interés en postular a la presidencia y reconoció a su hermana Keiko como la candidata de Fuerza Popular. “No tengo el propósito de dividir a FP”, manifestó.

Tenga en cuenta

Kenji Fujimori acudió a la citación del comité disciplinario acompañado de su abogada, pero no se permitió el ingreso de esta al local.