La actitud de Kenji Fujimori sigue generando malestar en Fuerza Popular. El vocero alterno del bloque naranja, Daniel Salaverry, afirmó este lunes que, con sus actitudes y comentarios, su colega intenta dividir no solo a la bancada, sino al partido.

“Es evidente (que intenta partir a la bancada) y además ayer luego de ver el reportaje (de televisión) queda claro que hay toda una estrategia con asesores y diseñadores, que elaboran un perfil (de Kenji Fujimori) con miras a una posible candidatura (presidencial)”, indicó.

Salaverry manifestó que la relación que mantiene con el menor de los Fujimori-Higuchi es “alturada”, aunque le gustaría que “sea cordial”. Sin embargo, señaló que no se puede llegar a ese nivel con “quien te agrede verbalmente” y busca dividir.

“(La relación es) Alturada, con respeto, me gustaría que sea cordial, pero (es difícil) ante quien te agrede verbalmenente ante, quien con sus comentarios y actitudes intenta dividir no solo la bancada, sino el partido”, insistió.

“No tengo una relación mala con Kenji (…) pero cuesta tener una relación mucho más cercana con alguien que te lanza adjetivos como leones. Respetos guardan respetos y dentro de esa relación política inicial cordial el respeto no se debe perder jamás”, remarcó.

“Que no use situación de Alberto Fujimori”

Si bien Salaverry enfatizó que todos tienen derecho a aspirar a una candidatura, insistió en su crítica a Kenji Fujimori por, según señaló, usar la situación de su padre, Alberto Fujimori, para sus fines político-electorales.

“Todo el mundo tiene legítima aspiración. (Pero) Me da mucha pena que para esos fines use la situación grave de su padre. Eso es lo que dije. Tiene todo el derecho de forjarse el camino y querer postular, pero *que deje a su padre tranquilo porque no se merece que manoseen su imagen y su salud*”, puntualizó en Canal N.

