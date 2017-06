El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, no descartó que, a nivel interno, Fuerza Popular evalúe la posibilidad de someter a un proceso disciplinario o llamado de atención a “Kenji Fujimori”: http://peru21.pe/noticias-de-kenji-fujimori-2722, quien calificó a su bancada de “leones” y criticó su actitud frente al renunciante ministro de Economía, Alfredo Thorne.

“Yo creo que lo que está haciendo Kenji Fujimori es expresar su malestar, pero por los canales que no son los adecuados y que son los que se encuentran a nivel interno. Lo que está haciendo (Kenji) no le hace bien (a Fuerza Popular)”, exclamó.

Por equidad, preparen al Contralor para los "leones". Terminemos con el circo y trabajemos unidos por el Perú. #UnaSolaFuerza pic.twitter.com/lyLHiYx666 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 21 de junio de 2017

Ante los rumores de una eventual renuncia de parlamentarios de Fuerza Popular a la agrupación para formar un bloque independiente, tal como lo señaló el congresista Roberto Vieira, Becerril manifestó que, en este momento, no existe esa posibilidad debido a que se encuentra vigente la denominada Ley Antitránsfugas.

►Roberto Vieira afirma que conversa con Kenji Fujimori para formar nueva bancada

Comité de disciplina tendrá que pronunciarse

Por su parte, la congresista fujimorista Karina Beteta comentó que el tema tendría que ser visto a nivel interno.

“Será la población la que juzgue lo que hace cada uno. No me pidan adelantar mi opinión, mientras no haya visto la renuncia formal a la bancada. Nosotros tenemos un comité de disciplina y tendrá que pronunciarse”, manifestó.

Sobre los calificativos de Roberto Vieira a algunos parlamentarios como Luis Galarreta y Úrsula Letona, a quienes llamó “inquilinos precarios del fujimorismo”, Beteta evitó pronunciarse alegando que no le responderá a “alguien inexistente”.

“No voy a responder a alguien inexistente que sólo quiere ganar protagonismo”, sentenció.

