Keiko Fujimori —lideresa de Fuerza Popular— visitó el último domingo a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad y corrupción, en la sede de la Diroes, en Ate.

La ex primera dama llegó al penal de Barbadillo, acompañada de sus tres hermanos: Sachi, Hiro y Kenji, —este último— junto a quien no se le había visto desde la campaña presidencial.

“Hemos pasado una Navidad donde ha primado la unión familiar. Hemos estado los cuatro hermanos y los cinco nietos”, refirió la líder de la bancada naranja, citada por Canal N.

Tras la visita, la ex candidata presidencial no precisó si Fuerza Popular asistirá o no a la reunión del Acuerdo Nacional convocada para mañana por el Poder Ejecutivo.

“Preferiría, en estos momentos, no dar ninguna declaración política debido a las fiestas y aprovechar sí para enviar enviar mis saludos de Navidad para todos los peruanos”, señaló a la prensa.

Momento de reflexión

No obstante, Keiko Fujimori no pudo evitar responder por los últimos comentarios de Pedro Pablo Kuczynski, quien aseguró muy enérgico que no se dejaría pisar por la mayoría del Congreso.

“Creo que la opinión pública puede sacar sus propias conclusiones, para nosotros este es un momento de reflexión”, anotó la hija del convicto, tras indicar que la ciudadanía reclama seguridad ciudadana.

“Esperamos que el presidente y su Gabinete puedan tomar decisiones, sobre todo teniendo facultades en estos momentos”, agregó.