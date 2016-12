Julia Príncipe: ‘Yo no tengo problemas en investigar ni a Figallo ni al presidente Kuczynski’

Yeni Vilcatoma, aseguró hace unos días que Julia Príncipe es ‘amiga íntima’ del ex ministro de Justicia Daniel Figallo, a quien acusó de defender “desesperadamente” a Odebrecht durante una discusión que sostuvo con él en 2014.

Por ello, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) le respondió a la congresista y señaló que no tendría problemas en investigarlo ni a él, ni al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía en el periodo en el que la empresa brasileña pagó millonarios sobornos a funcionarios del Estado peruano para adjudicarse obras.

“La única relación que me unió al ex ministro (Daniel) Figallo fue laboral, siempre dentro de los canónes del respeto y la consideración, como en todas las relaciones laborales que he mantenido. No puedo decir otra cosa y si fuera cierto, yo no lo negaría”, indicó Julia Príncipe la noche del miércoles en el programa Todo se sabe de RPP TV.

“Yo no tengo problemas para investigar ni a Figallo (¿ni con el presidente Kuczynski?) Con ninguno. Mi compromiso no es con funcionarios ni con autoridades, mi compromiso es con el Perú, con la ciudadanía”, agregó.

Asimismo, Julia Príncipe aseguró que “es clarísimo (que el Estado peruano ha sido estafado por Odebrecht), no cabe la menor duda, por eso es que ya hemos tomado acciones inmediatas (…) Tenemos el acuerdo del departamento de Justicia de Estados Unidos y Odebrecht lo ha admitido”, manifestó.

“Mientras yo me mantenga en este cargo, los procuradores tendrán que hacer su trabajo (…) Lo que nosotros hemos hecho es constituir un equipo especializado, profesionales en diferentes materias, unas 19 personas. Vamos a contratar personal especializado como ingenieros civiles, peritos y especialistas en arbitrajes y contrataciones del Estado para que se realice una exhaustiva investigación”, acotó.

Julia Príncipe consideró necesario que se investigue las obras ejecutadas no solo en el gobierno nacional, sino también en las regiones y municipalidades, e informó que “ayer (martes) ya he solicitado información a todos los procuradores a nivel nacional para que nos digan cuáles son los casos que tienen vinculados a Odebretch y otras empresa brasileras”.

La abogada también cuestionó la labor de la Contraloría General de la República. Dijo que en esa institución se maneja un “un buen grupo de investigaciones y procesos” y que, por ende, el contralor debería pronunciarse. “Que se pronuncie el contralor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso la Contraloría no sabía de estas obras: Interoceánica, construcción de la Línea 2 del Metro…? ¿Qué pasa, por qué el silencio”?”, se preguntó.