Sería “una batalla perdida” si el ex presidente Alejandro Toledo busca la protección de Israel ante un eventual pedido de extradición por el caso de Odebrecht y la entrega de US$ 20 millones en sobornos por la concesión de la carretera Interoceánica, advirtió el congresista y ex ministro toledista Juan Sheput.

“En el caso de Eliane Karp si (podría recibir apoyo de Israel) por tener ciudadana israelí y belga, pero Alejandro Toledo tendría complicada su situación porque sobre delitos de corrupción existen disposiciones de agencias y organismos internacionales, como en Banco Mundial, de condicionar préstamos a hacer efectiva la justicia. (Israel) no se meterá en problemas, simplemente lo dejará pasar y solo protegerá a su ciudadana”, exclamó.

El domingo, durante una entrevista con Cuarto Poder, Alejandro Toledo no fue claro cuando se le preguntó si regresaría al Perú para responder por las acusaciones de presunto soborno e, incluso, adelantó que recurría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el allanamiento de su casa en Camacho, ejecutado por la Fiscalía.

Juan Sheput enfatizó, además, que en lugar de responder las declaraciones de la ex primera dama Eliane Karp (quien deslizó una amenaza al presidente Pedro Pablo Kuczynski), se debe trabajar para lograr la extradición del ex gobernante y señaló que para eso debe darse una estrategia de Estado “que no existe en estos momentos”.

El legislador puntualizó que los indicios contra Alejandro Toledo “son tan contundentes” que lo ubican una posición “crítica” ante el Perú.

Juan Sheput recordó que se alejó de Perú Posible ante las contradicciones de Alejandro Toledo cuando intentó justificar la compra de dos lujosos inmuebles a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, con una supuesta indemnización por el holocausto.

“Toda la dirigencia (de Perú Posible) creyó en su palabra, fue un engaño vil”, exclamó en TV Perú.