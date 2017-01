Juan Pari sobre Odebrecht: "No puede seguir en el país"

“Me parece bien que se haya llegado a un primer acuerdo económico con la firma Odebrecht. Sin embargo, lo que hay que evaluar es la efectividad de esta negociación. Es verdad que con este convenio entre la Fiscalía y Odebrecht los magistrados podrán obtener información en un tiempo más corto, pero hay que tomar en cuenta las intenciones que pueda tener esa firma brasileña. No olvidemos que Odebrecht, desde un inicio, dijo ‘sí vamos a colaborar, pero queremos seguir operando’. El Ministerio Público y el Gobierno tienen que aclarar cuál será la situación de Odebrecht. Me preocupa. No vaya a ser que con el pretexto de colaborar se quieran seguir instalando en el país y trabajar como si nada hubiera pasado. Una empresa totalmente cuestionada no puede seguir en el país. ¿Seguirán operando hasta que acaben las obras que tienen con el Estado o estas pasarán a terceros? El Estado tiene que tomar medidas más severas por todo el daño que le ha hecho al Perú.”

