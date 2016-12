Juan Pari sobre caso Odebrecht: “Esta es solo la punta del iceberg”

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

El ex legislador Juan Pari señala que la nueva comisión Lava Jato que ha conformado este Congreso “no puede partir de cero” a investigar las coimas que habrían recibido funcionarios de parte de Odebrecht. Demandó al Congreso cumplir con su rol político en las indagaciones.

¿Cree que la Justicia peruana está actuando de manera efectiva tras revelarse el pago de sobornos por US$29 millones a funcionarios peruanos?

Las reacciones son muy lentas en nuestro país; los destapes han tenido que suceder en Brasil y Estados Unidos para que este caso tenga resonancia, para que las autoridades peruanas lo tomen con la seriedad que amerita. En otros países han empezado a embargar las oficinas de Odebrecht, en Perú se han quedado de brazos cruzados.

¿Los 29 millones de dólares pueden quedar cortos?

Sí, es claro que estamos solo ante la punta del iceberg. Todo indica que la banca norteamericana fue usada como plataforma para hacer estos pagos irregulares, pero es todo un sistema más complejo y más grande. Se ha recurrido a paraísos fiscales y a empresas offshore. El hecho de que se haya revelado un monto es altamente significativo para empezar a desglosar todo este enmarañado.

Hay algunas voces que señalan que el Congreso no debe investigar este caso porque se politizará…

Las investigaciones que realizan el Ministerio Público y el Congreso son siempre separadas; el Parlamento no debe confundir su rol y tampoco puede renunciar al control político. A veces no se nota esa diferencia, a veces se confunden los escenarios.

El ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reconoció ante su comisión que se reunió en 2011 con Keiko Fujimori, Kuczynski y Ollanta Humala, justo en la época de las elecciones. ¿Pudo haberse financiado alguna campaña?

Eso es muy probable. Marcelo Odebrecht puede haber estado forjando sus relaciones políticas desde las campañas presidenciales. No olvidemos que entre sus agendas se encontró un famoso proyecto a ejecutarse en Perú con iniciales OH.

¿Esta nueva comisión tendría que tener como referencia el informe que su comisión emitió en la gestión parlamentaria pasada?

Esta nueva comisión no puede partir de cero. Si lo hace, borraría los elementos y hallazgos obtenidos en un primer momento, se debe profundizar la investigación. No puede obviar lo que se ha avanzado.

¿Cree que la Justicia peruana pueda recuperar el dinero de los sobornos?

Me preocupa mucho que en el Perú se permita que Odebrecht venda sus acciones y concesiones para que terceras empresas asuman sus activos. Hay que activar la cláusula anticorrupción. El Gasoducto del Sur está en plena transacción, lo mismo está sucediendo con el proyecto Olmos. Todo pasa ante los ojos de la clase política, pero esta no dice nada.

¿Y cree que alguno de los ex altos funcionarios involucrados caiga?

Aparecerán ex servidores de todo nivel en estas investigaciones. Solo queda confiar en la Justicia.

Sabía que…

El informe de la comisión Lava Jato, que encabezó Juan Pari, fue entregado a la Fiscalía en julio, antes de concluir la gestión parlamentaria anterior (2011-2016).

En una última entrevista a Perú21, Pari sugirió que “ningún aprista” integre la nueva comisión.