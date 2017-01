Juan Pari sobre caso Odebrecht: “Enrique Cornejo tiene responsabilidad”

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

En el informe en minoría que aprobó la comisión Lava Jato del Congreso anterior, el entonces legislador Juan Pari registró actividades irregulares que habrían cometido funcionarios y ministros, entre los años 2005 y 2014, al momento de entregar licitaciones de megaproyectos públicos a empresas brasileñas. Sin embargo, en las 650 páginas que tiene el documento, los nombres de los dos primeros implicados por la Fiscalía no figuran. Ante ello, Pari expone su análisis a Perú21.

El nombre de Jorge Cuba no figura en el informe sobre el caso Lava Jato en Perú que usted presentó…

Pero esto no me sorprende. El viceministerio de Comunicaciones no tiene dominio sobre la cartera de Transportes, entonces acá hay otra cuestión que debe aclararse. ¿Qué hace una persona recibiendo una coima para tomar decisiones sobre un sector en el que no decide? Debemos saber cuál era el rol real de este ex funcionario.

La Fiscalía sospecha que Cuba y Edwin Luyo, el otro ex servidor involucrado en el pago de sobornos, habrían repartido las coimas con otros funcionarios…

Y eso es muy probable. Creo que es evidente que hay otros involucrados en este caso; lo que ha revelado la Fiscalía es solo el hilo de la madeja, ahora hay que llegar al ovillo.

¿Cree que el hecho de que el viceministro de Comunicaciones, y no el de Transportes, haya recibido sobornos fue un acto de despiste para investigaciones posteriores?

No se puede descartar. Que sea un funcionario que no tiene nada que ver con la cartera de Transportes el que haga los trámites para darle la licitación del tren eléctrico a Odebrecht y por esto reciba las coimas es inexplicable. Ello solo nos dice que esto se pudo repetir con otros funcionarios.

En su informe implica a ministros de diferentes carteras como responsables políticos en la entrega y ejecución de obras. ¿Cree que alguno de ellos caerá ante la justicia?

Lo que nos correspondía en la comisión era señalar la responsabilidad política, y eso es lo que hemos hecho. Pero en el campo judicial ya es el Ministerio Público el que debe denunciar los actos que tienen carácter penal.

¿Es creíble que un ex ministro como Enrique Cornejo no haya sabido nada sobre las irregularidades en las que habría estado implicado su viceministro, como él mismo asegura?

Enrique Cornejo tiene allí una responsabilidad política, como sucedió con el censurado ex ministro de Educación Jaime Saavedra, al que el Congreso responsabilizó de las compras irregulares de computadoras que se hicieron en su sector pero él no robó ni se benefició de algún pago. En este caso la analogía aplica. Y, repito, si hay alguna responsabilidad penal, será la Fiscalía la que, a partir de sus investigaciones, deberá hacer las denuncias correspondientes.