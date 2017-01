Juan Mendoza: “El gasoducto es el diseño perfecto para robarle al Estado”

El presidente dijo que no todo lo hecho por Odebrecht es malo.

Muy desafortunadas sus declaraciones. Lo pintan como un defensor de Odebrecht. En otros países se intervienen los activos, los locales. El modus operandi de esa empresa era la corrupción, su manera de hacer negocios. El gasoducto es el diseño perfecto para robarle al ciudadano. Cuando terminaba el gasoducto, se le pagaba a Odebrecht 920 millones de dólares anuales a través del recibo de luz. Se comenzó a cobrar en mayo del 2016. El fondo debe ser de 100 millones. Comenzaron a subir la tarifa para hacer caja y que nos acostumbráramos..

¿Hay otros capitales en el gasoducto?

Españoles, Enagas, peruanos, Graña y Montero. El nuevo contrato sería menos oneroso, probablemente 2,000 millones y sin garantía del Estado. Probablemente los socios se perjudicarían. Pero sorprende que las empresas nacionales no se percataran de la falta de rentabilidad social de estos proyectos. Qué ventaja tenían. Normalmente una empresa no invierte en un gasoducto si no hay gas o en una carretera que no sirve para exportar. Nos deben una explicación, también AFIN donde participó Odebrecht. La respuesta del empresariado y la sociedad civil ante estas organizaciones es lamentable. Muchos colegas, ingenieros, periodistas no han investigado o se han hecho los locos. Muchos recibieron pagos por charlas, consultorías. No es malo, pero si opinas sobre el tema, deberías decir si tuviste ingresos o no de estas empresas brasileñas.

¿La Línea 2 del Metro es un elefante blanco?

No sé si hay corrupción, pero el sobreprecio que tiene es absurdo. El concesionario está exigiendo gastos generales, como estipula el contrato. Pagaremos por una obra paralizada y con sobreprecio al concesionario. Otro elefante blanco es la refinería de Talara, también del gobierno de Humala. Sus ex ministros de Economía deben decir por qué avalaron ese absurdo. Se dice que Talara no debería importarnos porque lo financia PetroPerú. Pero es una empresa pública, si tiene algún problema, la plata la pondrá el fisco peruano.

¿No sirve?

Estamos ampliando la capacidad de refinación de 62 mil barriles diarios a 95 mil barriles (33 mil barriles de incremento) y mejorando las condiciones ambientales. Hasta hoy cuesta 4,800 millones de dólares. Por esa capacidad de refinación pagamos cinco veces más que los estándares internacionales. Un sobreprecio de 5 a 1. Peor aún, qué petróleo vamos a refinar si no producimos petróleo. Importamos petróleo refinado. Los ex ministros de Economía deben decir si hubo interferencia política de Humala y Nadine Heredia. ¿Se hizo por presión de ellos? ¿Hay un estudio técnico que justifique los 4,800 millones? Sume, son montos enormes en un país con una enorme brecha social. Es un escándalo.

Las coimas son por 29 millones. ¿La mayoría correspondería al gobierno de Humala?

Por lo que vemos, sí. Pero es la punta del iceberg. Esa suma corresponde a lo que circuló por el sistema financiero de Estados Unidos No es el total de coimas pagadas por Odebrecht. Sorprenden las variaciones de opinión del gobierno frente a esta empresa, es muy voluble.

¿Usted se vio afectado por Odebrecht?

Sí, en 2105 escribí artículos con mis inquietudes sobre el gasoducto. El concesionario, que pertenece a Odebrecht, me envió varias cartas notariales por expresar mi opinión. También las enviaron a la universidad donde trabajo con la intención de intimidarme. Y mire lo que sabemos ahora.

¿Esta corrupción afectará el crecimiento del 2017?

Tendrá un efecto. Además, la economía no está creciendo como se esperaba. Talara no tiene financiamiento, el gasoducto está parado, la Línea 2 tiene problemas. El crecimiento será menor a 3.8%. A menos que tengamos suerte y el precio de los metales siga alto. También tendrá consecuencias políticas. El gobierno está débil.

