Juan Luis Cipriani le 'jala las orejas' a PPK en víspera de Navidad [Video]

Este sábado 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el cardenal Juan Luis Cipriani volvió a referirse al diálogo que sostuvieron el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori en su casa.

“He visto en ellos un buen deseo de entenderse por el Perú”, remarcó el lider católico, y resaltó que la conversación entre ambos fue con respeto, sin embargo aprovechó para ‘jalarle las orejas’ al mandatario:

“Yo creo que las palabras son importantes. No podemos decir ‘se me escapó’ o como decía el presidente ayer, ‘metí la pata’. No se puede meter la pata haciendo ironía o broma contra otro. En política, hay que respetar las formas. Cuando el protocolo de las formas no se respeta se generan divisiones”.