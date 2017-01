Jorge Cuba trabajó para una ONG que presidió Alan García

Se conocían. El prófugo ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba trabajó en una ONG que creó el ex presidente Alan García.

Así lo dio a conocer el portal Desde el tercer piso al mostrar los créditos de la serie de libros Deuda Externa Latinoamericana. Cuadernos, que fue editado por el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana (IDEL), formado el 17 de julio de 1990.

La ONG fue presidida por García y, además, tuvo como director ejecutivo al ex ministro Enrique Cornejo. El equipo de investigación era integrado por Jorge Cuba, según figura en los documentos mostrados en el blog.

Es más, según el índice, en el primer volumen de la serie aparecen artículos escritos por el ex mandatario y el ex viceministro. Una fuente allegada al ex presidente confirmó a Perú21 la formación de la citada ONG.

“Eso fue hace 27 años. (García) trabajó con varios investigadores. (El instituto) se cerró en el golpe del 92 y nunca se reabrió más”, expresó.