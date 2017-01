Jorge Cuba: "Me estaré poniendo a derecho"

El ex viceministro de Comunicaciones del gobierno de Alan García, Jorge Cuba, quien se encuentra con orden captura por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht, habló desde la clandestinidad con Cuarto Poder e indicó que no se ha fugado.

“Luego de haber analizado mi situación, haber coordinado con mis abogados y de haber tenido un problema de salud, estoy poniéndome a derecho y quiero dejar muy en claro que no me he fugado del país. No es cierto, porque he salido del país sin ningún tipo de impedimento y los pasajes los he comprado con cuarto meses de anticipación”, indicó Jorge Cuba.

“Todo esto me ha agarrado fuera del país y mi salud se ha visto afectada, yo ya controlé el tema de mi salud, y ya coordiné con mi abogado, por lo tanto estoy poniéndome a disposición de la justicia en colaborar en todo lo que sea necesario”, añadió Jorge Cuba.

Como se recuerda, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva para el prófugo ex viceministro Jorge Cuba y ordenó su captura internacional por caso Odebrecht.

El Ministerio Público informó que Odebrecht habría realizado un pago de más de US$7 millones al ex funcionario Edwin Luyo y al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba con la finalidad de que la firma se adjudicara la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.