Jorge Cuba llegaría hoy al Perú a ponerse a derecho por caso Odebrecht

El ex viceministro Jorge Cuba —sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por estar involucrado en el pago de sobornos de Odebrecht— llegaría este lunes al país a ponerse a derecho ante la justicia.

Este domingo, en comunicación con Cuarto Poder, Cuba señaló que no se ha fugado y que regresará al país para “dar la cara”:

“Luego de haber analizado mi situación, haber coordinado con mis abogados y de haber tenido un problema de salud, estoy poniéndome a derecho y quiero dejar muy en claro que no me he fugado del país”.