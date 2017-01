La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, señaló este lunes que el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, debe revelar qué otros funcionarios recibieron pagos de sobornos de Odebrecht “si realmente quiere colaborar con la justicia peruana”.

En diálogo con Perú21, la integrante de la Comisión Lava Jato del Congreso recordó que Jorge Cuba, quien retornará hoy al país procedente de Estados Unidos, se comprometió ayer —en declaraciones a Cuarto Poder— a colaborar con las investigaciones que hace el Ministerio Público.

“Espero que Cuba se ponga a derecho y diga quiénes son los funcionarios de alto nivel que concertaron con él para pedir las coimas a las empresas brasileñas; él pidió perdón al país y su arrepentimiento debe verse reflejado en su colaboración”, manifestó.

Como se recuerda, la Fiscalía imputa al exfuncionario los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por recibir US$2 millones en coimas a cambio de favorecer la entrega de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima a Odebrecht, durante el gobierno de Alan García (2006-2011).

Asimismo, Beteta demandó al fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso, a revelar en la comisión los detalles del preacuerdo al que llegó el Ministerio Público con la empresa brasileña. Cuestionó que existe un “secretismo” con el que se podría “estar eligiendo a qué funcionarios se investiga”.

“Lo que ha hecho Cuba es cambiar de estrategia, ha conseguido un abogado, se ha dado cuenta que la delación no le conviene porque hay presiones de arriba; su situación me recuerda a la de Agustín Mantilla, que asumió una condena por corrupción y no delató a los que estaban arriba suyo”, manifestó a este diario.