Jorge Castro: “Marco Arana es el dueño del Frente Amplio”

Ivan Atilano @ivan_gav

Guerra declarada. El pasado martes, el congresista Marco Arana anunció la creación de un nuevo Comité Permanente en el Frente Amplio (FA) y sostuvo que esta agrupación política “no está en campaña de recolección de firmas”, en clara referencia al nuevo partido de Verónika Mendoza, Movimiento Nuevo Perú.

Sin embargo, ayer, a través de su cuenta oficial de Facebook, la facción de Mendoza en el FA publicó un comunicado en el que señala que no reconocerá como legítimo otro Comité Permanente que no sea aquel que se formó hace unos meses en el Congreso Nacional.

El parlamentario Jorge Castro, militante de Tierra y Libertad, señaló a Perú21 que el anuncio del ex sacerdote se debió a que Mendoza utilizaba la imagen del FA para promocionar a su nueva agrupación en las regiones. “Nadie le niega a Mendoza el derecho a formar su propio partido. Pero no puede usurpar la imagen del FA y confundir a la población. Como no han tenido aceptación, quieren llevarse el logo”, dijo.

Por otro lado, en abierta discrepancia con el comunicado difundido en Facebook, Castro aseguró que el bloque liderado por Arana sí instalará un nuevo comité. “Sí lo vamos a instalar porque Arana es el dueño de la agrupación. Si nos botan, se quedan sin bases, sin nada”, enfatizó.

Sabía que…

Marco Arana dijo que la PCM había invitado a Verónika Mendoza ayer a la reunión con PPK . “Pregúntenle a ella por qué no vino”, sostuvo.