Jorge Castro: 'Frente Amplio no me apoyó para que presida comisión Lava Jato'

El legislador Jorge Castro, protagonista de las actuales pugnas internas en el Frente Amplio (FA), salió a defenderse de las críticas de sus compañeros de bancada por votar a favor del fujimorista Víctor Albrecht como titular de la denominada comisión Lava Jato y aseguró que en su agrupación no respaldaron su postulación para presidir el grupo de trabajo.

En diálogo con Perú21, el congresista aclaró que votó en favor de Albrecht porque su agrupación tramaba “un arreglo político” al pretender que Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, sea el presidente de la referida comisión que investiga el presunto pago de coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas.

“El oficialista Gino Costa me dijo antes de la votación que ya había hablado con Marisa Glave para que respaldemos en conjunto a García Belaunde como titular de la comisión. O sea, sin consultarme querían disponer de mi voto”, explicó Jorge Castro.

Señaló que Glave, quien es vocera alterna del FA, “en ningún momento me dio su apoyo” para tentar la presidencia de la comisión y rechazó que haya habido un acuerdo de su bloque para respaldar su candidatura.

“La bancada no negoció mi nombre, no me apoyó. Yo no me voy a prestar para ningún negociado, yo no soy negociable”, refirió Jorge Castro, quien resaltó que el vocero Marco Arana sí le dio su confianza para integrar la comisión.

Aclaró que no fue invitado a la reunión que miembros del FA sostendrán mañana para discutir, precisamente, sobre el comportamiento del parlamentario y expresó que “de toda formas no tengo nada que explicar”.

“ CASTRO NO NOS REPRESENTA ”

Puesto al tanto de estas declaraciones, el miembro del Frente Amplio Horacio Zeballos explicó que en el encuentro de mañana solo participarán los integrantes que conformaron el partido Nuevo Perú, con Marisa Glave a la cabeza, y allí se propondrá el cambio deen la comisión Lava Jato.

“Castro no nos representa, él fue puesto en la comisión Lava Jato de manera unilateral por Marco Arana y además no tiene experiencia; por eso propondremos a Alberto Quintanilla como su reemplazo porque creemos que está más preparado para abordar el caso”, dijo a este diario.

Explicó que su bancada no apoyó la postulación de Jorge Castro porque “no coincide con nuestra visión e ideales”.

