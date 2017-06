Jorge Castro: “Ellos tienen una concepción desde Lima y nosotros desde provincias” [ENTREVISTA]

El congresista Jorge Castro, del Frente Amplio , se refiere a los problemas internos en su bancada parlamentaria. Asegura que los líos pasan, principalmente, porque se han acentuado las dos concepciones dentro del grupo: el que ve primero a Lima y el que ve primero a las provincias. Esta es su postura.

Marisa Glave invoca al diálogo y pide reunirse con los congresistas de Tierra y Libertad para conversar sobre los últimos problemas que han tenido. ¿Acordaron fecha de reunión?

-Yo te hablo de manera personal. Ella me llamó, me dijo para conversar. No sé si haya conversado con el resto.

¿Cuándo se lo pidió?

-El viernes. Me dijo que había que solucionar las diferencias, que quería limar asperezas. Pero no sé hasta qué punto (se pueda) porque somos conscientes que estamos en una situación complicada. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Ahora nos están haciendo aparecer como los malos de la película. A mí de (la Comisión) Lava Jato me quisieron sacar.

¿Quién?

-*Marisa Glave*, Indira Huilca y Danmert no estaban de acuerdo y salieron al aire (en un canal de televisión) a decir que no había sido elegido para integrar esa comisión. Tuvimos que sacar los documentos de mi elección y con eso se quedaron callados, pero como una semana han estado chillando. A ellos lo que les interesa es el protagonismo. Nosotros nunca hemos hecho problema, (Marco) Arana es cura, los problemas que tenemos es porque él se ha dejado avasallar.

¿O sea Arana es la víctima?

-Claro, es que él ha sido concesivo para evitar los conflictos internos, como él es curita trataba de trabajar la unidad cuando, la verdad, cada uno tenía proyectos diferentes y piensa de manera diferente.

¿Quedó en una fecha para conversar con Glave?

-Me dijo para este martes pero de manera individual, no de manera colectiva. De repente ella también ha estado hablando con otros congresistas, no lo sé.

¿Cree que después de un diálogo pueden solucionar sus problemas internos?

-Yo quisiera que sí, pero veo que la situación es complicada hacia adelante y la población nos ha elegido a 20. Yo he tenido una votación alta en Tacna y no quisiera defraudar a nadie, pero veo que la posición que están tomando ellos es bastante…

¿Radical?

-No, no es radicalismo, es más una cuestión de orden secundario. Ellos quieren ser presidentes de comisiones, quieren ser voceros, ahora Marisa Glave quiere ser vocera de la agrupación y con los problemas que nos han causado lo veo difícil. A nosotros nos corresponde, ojo.

¿A Tierra y Libertad?

-Pero yo no soy de Tierra y Libertad, yo fui invitado por el Frente Amplio, lógicamente a través de Arana. Pero acá nosotros no hacemos distingos de Tierra y Libertad y el otro (bloque) que es ‘Nuevo Puré’, como le dicen. Yo he estado en Trujillo y la gente está cansada de eso.

¿De qué está cansada?

-De esta situación, de estas luchas intestinas. Ellos quieren que esto quede zanjado de manera definitiva.

¿Están perdiendo electores?

-Yo no creo que estemos perdiendo electores. Lo que quieren es que definamos esto de una vez. Eso creo que también quiere Marisa (Glave) porque esto los afecta más a ellos que a nosotros, porque nosotros hemos sido postergados. Nosotros no estamos hablando y haciendo política de hoy día, lo venimos haciendo hace tiempo en el interior del país y sabemos qué hay que hacer. Lo que pasa es que, cuando vinimos a Lima, el grupo de allá (Nuevo Perú) trató de ocupar los cargos más importantes.

¿De apartarlos?

-Claro, eso se ha dado desde el primer momento. El problema es que son dos concepciones diferentes. Ellos tienen una concepción desde la capital y nosotros tenemos una concepción desde las provincias. Eso se ha acentuado. En Trujillo no quieren que las cosas se digiten desde Lima.

Te puede interesar