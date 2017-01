Jorge del Castillo: "Yo defiendo al APRA, no a las personas"

El congresista Jorge del Castillo prefirió esta mañana no opinar sobre la disputa interna que envuelve a su partido, el APRA, por el caso Odebrecht, que envuelve a integrantes de la agrupación.

[Enrique Cornejo: “Que Alan García regrese y diga su verdad”]

A pesar de no decir palabra sobre las críticas del ex ministro Enrique Cornejo contra el ex presidente Alan García y otros miembros del partido, Del Castillo sí quiso dejar en claro que el dos veces mandatario sí se pondrá a disposición de las investigaciones.

__“Alan García se ha puesto a disposición de las autoridades. Si es convocado pues va a venir“, precisó.

En entrevista para Perú21, Enrique Cornejo había pedido que el ex presidente regresara al país para responder sobre las coimas que recibieron funcionarios durante su gobierno por parte de Odebrecht.

[Mulder a Cornejo: “Está desesperado ante las informaciones fiscales” sobre caso Odebrecht]

“Yo los temas internos no los comento. Yo defiendo al APRA, no a las personas. Sobre temas internos no comento”, finalizó Del Castillo.