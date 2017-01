Jorge del Castillo: “Pesquisa parece un manoseo”

Fabiola Valle @valmenfa

El congresista Jorge del Castillo salió en defensa del ex presidente Alan García, investigado por el presunto delito de lavado de activos. El aprista dijo que esa investigación ya fue archivada en una oportunidad y tendría algún tinte político.

La Fiscalía ha pedido que se le levante el secreto bancario y tributario al ex presidente Alan García. ¿Qué opina?

Al ex presidente Alan García ya se le ha levantado el secreto bancario y no le han encontrado nada. Incluso la misma megacomisión (Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso, encargada de investigar la gestión de García 2006-2011) hizo un peritaje financiero y no encontró nada. No se encontró ningún desbalance.

El Ministerio Público maneja la hipótesis de que el ex presidente se habría enriquecido ilícitamente…

Que investiguen por último, nadie se opone. No hay ninguna oposición. A mí me parece mal porque es un manoseo. Ese tema ya estaba archivado. La misma megacomisión no se atrevió a imputarle ningún cargo. Me parece un abuso del derecho.

Pero con las nuevas acusaciones que hay sobre su gobierno… ¿Usted cree que ha lavado dinero?

Cómo se le ocurre. Eso no tiene ningún sentido. Es una falta de seriedad. Insisto, eso ya está descartado.

En la investigación contra Alan García también se ha incluido a los ex ministros

Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang y al ex secretario general del despacho presidencial Luis Nava, así como al ex presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia Miguel Facundo Chinguel…

Que yo sepa, la investigación contra todos ellos estaba archivada. Si se tiene que investigar que lo hagan. Nadie está en contra.

¿Hay algún temor del Apra para que se investigue?

Qué temor puede haber, por favor. Es un abuso. Las cuentas están claras. El ex presidente ha dicho que está dispuesto a colaborar con la investigación.

El Ministerio Público también incluyó a la ex primera dama Pilar Nores en esta pesquisa que se le sigue a García.

Me parece un atropello.

La Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Janet Briones, ha pedido a la Fiscalía que incluya en la investigación de García a algunos miembros del entorno del ex secretario general del despacho presidencial Luis Nava, porque también se habrían enriquecido ilícitamente.

Ellos no son políticos. No podría opinar porque no conozco el caso. Eso dependerá de la Fiscalía.

¿Cree que la investigación al ex presidente García se ha politizado?

La Fiscalía no solo se debe concentrar en investigar a los miembros del Partido Aprista sino también a los demás partidos políticos.