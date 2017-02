Jorge Barata consultó si podía aportar dinero a campaña de Ollanta Humala

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

En setiembre de 2015, el programa Cuarto Poder reveló que un colaborador eficaz señaló a la Fiscalía que, en 2006, la empresa Odebrecht aportó US$400 mil a la campaña del entonces candidato presidencial Ollanta Humala.

Con lujo de detalles, el colaborador precisó que ese monto fue entregado en una mochila por Jorge Barata –ex directivo de la compañía brasileña en Perú– al ex asesor de campaña de Humala, el hoy detenido Martín Belaunde Lossio, en las oficinas de la mencionada empresa.

Esta información fue rechazada en su momento por el ex presidente (2011-2016) y también por la empresa brasileña. Sin embargo, este destape habría incomodado a Barata, quien no se quedó de brazos cruzados y tomó precauciones.

Tras el informe periodístico, Barata contrató los servicios del Estudio Oré Guardia para esclarecer una interrogante: si en el supuesto de haber aportado a la campaña de Humala, ello configuraría el delito de lavado de activos.

“Efectivamente, el señor Barata nos hizo la consulta, nos dijo que no había entregado ese dinero y que sería absurdo haberlo hecho en una mochila, pero nos preguntó si eso podría considerarse un delito de haberse concretado”, expresó Arsenio Oré a Perú21.

En el informe entregado al ex ejecutivo brasileño, en noviembre de 2015, se señala que, de haberse entregado el dinero, no se habría incurrido en tal delito porque “el que una empresa privada realice aportes a la campaña de un partido en pleno proceso electoral no está prohibido en nuestro ordenamiento”.

Señala, además, que si se hubiera hecho el aporte sería responsabilidad de la agrupación política declararlo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En la web de la ONPE no figura importe alguno de Odebrecht al Partido Nacionalista (PN) en los comicios de 2006 y 2011, procesos en los que participó Ollanta Humala como candidato.

Cabe recordar que el Ministerio Público investiga a la ex primera dama Nadine Heredia, a quien se le imputa el delito de lavado de activos por no haber declarado este y otros supuestos aportes que habría recibido el PN.

La consulta realizada por Barata cobra relevancia ahora que, pese a que el mismo empresario lo negó ante el Parlamento, se sabe que Odebrecht pagó coimas por US$29 millones a cambio de ganar licitaciones públicas en el país.

Después de esto, ¿cómo creer en la palabra de Barata –quien se ha sometido a la justicia para esclarecer el pago de coimas– y aceptar que la empresa que dirigía no financió campañas?

Preparaba su defensa

En junio de 2015, meses antes del hecho en cuestión, el presidente de la firma Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue arrestado en Brasil. Al año siguiente sería condenado a prisión por corrupción de funcionarios.

Por ello, la consulta hecha por Jorge Barata a Oré Guardia no habría sido coincidencia. “Barata sabía lo que se venía en el Perú y estaba preparando su defensa”, explicó el abogado Julio César Castiglioni a Perú21.

Señaló que debe demostrarse si se concretó el aporte y de ser cierto “aún se tiene que aclarar de dónde provino el dinero, porque si este habría llegado del extranjero ese acto está prohibido”.

En tanto, el ex legislador nacionalista Álvaro Gutiérrez recordó que Barata, Humala y la ex primera dama Nadine Heredia solían reunirse en su casa de La Molina, en la segunda vuelta del año 2006.

“Esa entrega de dinero seguro se dio, yo siempre denuncié el acercamiento entre Heredia y Barata. Esperemos que todo se aclare”, dijo. Humala está en la mira de la justicia.