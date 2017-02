Jessica Tejada fue trasladada al penal de mujeres en Chorrillos

La ex voleibolista Jessica Tejada fue trasladada esta tarde al penal anexo de mujeres Vírgen de Fátima, en el distrito de Chorrillos.

Custodiada por efectivos de la Policía Nacional, Jessica Tejada abandonó la sede de la carceleta del Palacio de Justicia para abordar el vehículo en el cual fue trasladada al mencionado centro penitenciario.

En el recinto penitenciario, Jessica Tejada cumplirá los 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho debido a su vinculación con los sobornos pagados a funcionarios peruanos por la empresa Odebrecht.

La Fiscalía acusa a Tejada del delito de lavado de activos por ser beneficiaria, con el 35%, de una cuenta off shore abierta por Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista y ex pareja de la voleibolista, en la que supuestamente se depositaron sobornos de la constructora Odebrecht.

