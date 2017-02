Jessica Tejada: Este sábado definen prisión preventiva para ex voleibolista

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

Un día después de que la Fiscalía pidiera 18 meses de prisión preventiva para Jessica Tejada, la pareja del detenido ex viceministro de Comunicaciones aprista Jorge Cuba llegó procedente de Estados Unidos, tal y como lo hizo el ex servidor el último martes.

Ayer, la ex voleibolista pisó suelo peruano al promediar las 6:00 a.m. y aunque en ese momento no tenía en su contra una orden de captura, la Policía la custodió en todo momento en el aeropuerto Jorge Chávez por tratarse de una pieza clave para esclarecer el pago de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios públicos.

Tejada, según el Ministerio Público, habría sido la propietaria mayoritaria (35%) de una cuenta off shore que abrió Cuba en el Banco de Andorra para recibir las millonarias coimas que la compañía pagó a cambio de ganar la licitación del Metro de Lima durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Ese fue el motivo por el que, momentos después de su arribo al país, el Poder Judicial dictó la detención preliminar por 24 horas para la ex deportista.

Efectivos del orden llegaron a su vivienda de Pueblo Libre al mediodía y luego la trasladaron a la sede de la Fiscalía, donde permanecerá hasta hoy, cuando se enterará si pasará los próximos 18 meses detenida.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, será quien lo determine.

A Jessica Tejada se la notaba muy afectada. Su apariencia era la de una persona que no había podido dormir en días. Asediada por la prensa, su mirada buscaba permanentemente el suelo y evitó dar declaraciones.

Si bien Jorge Cuba intentó defenderla la semana pasada –cuando se comunicó vía telefónica con Cuarto Poder– al asegurar que ella no conocía de las irregulares operaciones, las autoridades creen que su participación con la administración de cuentas off shore fue determinante para configurar el delito de lavado de activos.

“Solo era operadora”

Para el vicepresidente de la comisión Lava Jato del Congreso, Jorge Castro (FA), la detención de Tejada contribuirá en las investigaciones para aclarar el pago de sobornos, pero “ello no implica que caerán los ‘peces gordos’”.

“Odebrecht no vino a tratar con simples operadores, la empresa vino a hablar con quien estaba en Palacio de Gobierno, desde allí es donde se buscó vulnerar las leyes para beneficiarla”, expresó a Perú21.

Señaló que desde el Parlamento realizarán “el control político para determinar cómo se perforaron y burlaron las normas, para que no vuelva a suceder”.

Por su parte, el legislador Segundo Tapia (Fuerza Popular) indicó que Tejada y los demás detenidos deben colaborar “para golpear certeramente a la corrupción”.

Tenga en cuenta

Por el caso Odebrecht,los detenidos hasta el momento son: el ex viceministro Jorge Cuba; el ex el ex miembro del comité de licitación del Metro de Lima, Edwin Luyo, y el ex funcionario del Ministerio de Transportes Miguel Navarro.

La empresa Odebrecht, en acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, reveló que para ganar la ejecución de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima pagó US$8 millones 100 mil en coimas.