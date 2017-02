Jessica Tejada asegura que está "sorprendida" con revelación de pago de sobornos

Jessica Tejada, pareja del exviceministro aprista Jorge Cuba, aseguró este sábado, en audiencia pública, que desconocía de la existencia de cuentas off shore en las que, según la Fiscalía, fueron creadas para recibir millones de sobornos de Odebrecht.

La exvoleibolista indicó en su intervención ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional que Cuba era quien manejaba su documentación personal.

Precisamente, copias de su pasaporte fueron hallados por el Ministerio Público en la casa del detenido Miguel Navarro, exfuncionario del Ministerio de Transporte, junto con documentos con el que se habrían abierto las cuentas off shore en el Banco de Andorra.

“He sido sorprendida. Ahora me vengo a enterar que Miguel Navarro tenía mi pasaporte. Yo no he ido a abrir una cuenta bancaria. Vengo pagando mi casa, yo trabajo en voley y con eso me mantengo. Los viajes que hice los pagaba el señor Cuba, no tengo riqueza”, expresó Tejada.