El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE ), Mariano Cucho Espinoza, pidió este martes la nulidad de la resolución N°206 emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual no lo ratificó para la continuidad al frente del organismo electoral.

Según el jefe de la ONPE, los miembros del CNM no respetaron el debido proceso pues, entre otros aspectos, no valoraron el informe técnico aprobado por 3 de los 7 consejeros, e hicieron una valoración subjetiva de su gestión en la que no se tomó en cuenta todo el periodo (4 años), sino principalmente el año 2013.

“La decisión final del CNM resulta contradictoria y sorpresiva, pues hasta antes de la entrevista personal, la verificación sobre los resultados de gestión y cumplimiento de la labor y los indicadores presupuestarios y contables, de planificación, organización y otros, merecieron la calificación de ‘buena’ y ‘aceptable’ por la propia Comisión de Evaluación Integral y Ratificación”, subrayó el titular de la ONPE.

Cuestionamientos por voto electrónico

Mariano Cucho precisó que las críticas a una supuesta desconfianza ciudadana por haberse reducido la aplicación del voto electrónico en las últimas elecciones generales son totalmente inaceptables, ya que el 70% de la población considera positiva la aplicación de este moderno sistema de votación.

Indicó que el voto electrónico se ha ampliado hacia las universidades públicas para la elección de sus nuevas autoridades e incluso hacia los colegios nacionales para la elección de sus municipios escolares.

Gestión innovadora y certificada

“Soy un técnico independiente que puso la tecnología al servicio del elector y la democracia. En mis 30 años de servicio público como gerente nunca he tenido problemas administrativos”, afirmó.

Asimismo, manifestó que durante los 4 años de su gestión se implementaron un conjunto de innovaciones tecnológicas en favor del ciudadano, como la plataforma ‘Elige tu local de votación’, que benefició a más de 2 millones de electores de Lima y Callao en las últimas elecciones generales.

Así como el Sistema de Escrutinio Automatizado, en beneficio de 121 distritos y 651 centros poblados alejados.

“Todas estas innovaciones nos permitieron obtener el Premio Nacional a la Calidad 2016”, enfatizó.

También destacó que la ONPE se ha constituido en el primer organismo electoral en Sudamérica que ha logrado obtener la certificación internacional de gestión de calidad para organismos electorales, el ISO /TS 1758:2014, que promueve la Organización de Estados Americanos (OEA), como una herramienta para el mejoramiento de la gestión pública.

