“No hay mesías en el partido”, exclamó este lunes el congresista Javier Velásquez Quesquén al responder las críticas del ex ministro Enrique Cornejo a la actual dirigencia del Apra y a la cuarta postergación de las elecciones internas.

En conversación con Perú21, el presidente de la Dirección Política del Apra consideró “poco serio y fraterno” que se afirme que el partido está “secuestrado” por su dirigencia, como lo hizo Cornejo, quien aspira a la Secretaría General.

Sostuvo que “lamentablemente” Enrique Cornejo nunca militó activamente en el Apra y, por eso, no conoce reglas internas y cree que con marchas o “imputando hechos delicados” puede lograr una salida democrática en el partido.

Javier Velásquez Quesquén reiteró que no postulará a cargo alguno en las próximas elecciones y aseguró que “nadie se quiere enquistar”, sino “simplemente pasamos por una mala situación, especialmente económica”.

“El partido no toma decisiones individuales. Yo soy presidente de la Dirección Nacional que renunció dos veces, pero no puedo abandonar el cargo porque me lo dio el congreso (partidario). Yo ya he expresado que no postularé a cargo alguno. Se lo he dicho al propio *Enrique Cornejo*”, enfatizó.