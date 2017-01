Javier Velásquez Quesquén: “Hay que saber qué decretos se derogan”

¿Cuál es el análisis que tienen de los decretos legislativos hasta el momento? El miércoles (mañana) presentaremos un primer informe que incluye a 26 de los 112 decretos legislativos aprobados por el gobierno en el marco de las facultades. Hasta ahora hemos podido ver que la mayoría cumple con la constitucionalidad y están dentro de las facultades.

¿En todos los casos que han revisado o hay excepciones? Hay un tema de lavado de activos y, además, el del INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) que pasará al Ministerio de Salud, lo cual considero que no estaba dentro de las facultades, pero que deberá revisarse dentro de la Comisión de Constitución.

Hay decretos con los cuales los congresistas no estaban de acuerdo. Así es, por ejemplo, los relacionados con los delitos de odio. En mi caso, sí estoy de acuerdo con esas normas, y no creo que sean inconstitucionales ni que van más allá de las facultades otorgadas.

¿Qué pasará en esos casos? Hay que tener claro que no porque no estoy de acuerdo con un decreto legislativo, o no me gusta lo que ahí dice, se tiene que derogar. Tenemos que saber cuáles se eliminan porque la norma establece que serán aquellos que son inconstitucionales o que no están dentro del marco de las facultades.