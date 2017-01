Javier Velásquez demanda a Enrique Cornejo que responda y explique al país caso Odebrecht

Patricia Quispe @pquispev

El enfrentamiento no se detiene. El congresista y presidente de la Comisión Política del Apra, Javier Velásquez Quesquén, demandó que el ex ministro aprista Enrique Cornejo responda “categóricamente” y le explique al país sobre la participación de ex funcionarios de su entorno en el caso Odebrecht.

“Por suerte para el país la información está a buen recaudo y vamos a ver a quiénes son responsables. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Enrique Cornejo tiene que responder categóricamente y explicarle al país sobre este tema”, exclamó.

[Enrique Cornejo: “Que Alan García regrese y diga su verdad”]

Consultado sobre el pedido de Enrique Cornejo para que el ex presidente Alan García vuelva al país y permanezca aquí en tanto duren las indagaciones, el legislador respondió lo siguiente:

“Me parece paradójico porque los que hemos sido ministros somos los responsables del sector que dirigimos, ahí acaba la responsabilidad. Si Enrique Cornejo cree que no es responsable de haber llevado a (Jorge) Cuba al Ministerio de Transportes y darle una función de viceministro de Transportes cuando era viceministro de Comunicaciones, mucho menos responsable es Alan García”, sentenció.

Velásquez aseguró que Alan García responderá a todas las convocatorias que realicen las entidades fiscales y congresales en el marco de las investigaciones sobre el pago de coimas de la firma Odebrecht.

Pero insistió en que Enrique Cornejo también tendrá que hacer lo propio.

En declaraciones a Perú 21, Velásquez indicó que Alan García “es el político que ha sido más veces investigado y nunca ha rehuido ni se ha sustraído de las investigaciones”.

“Él (García) ha sido el primero en ponerse a disposición de las autoridades. Cuando la comisión o el Ministerio Público lo convoque él acudirá”, enfatizó.

El parlamentario calificó como “lamentables y precipitadas” las declaraciones formuladas por Enrique Cornejo a Perú21 contra García.

En ese contexto, descartó que haya un cargamontón contra el ex candidato a la alcaldía de Lima.

“No hay ningún afán de desprestigiar a Enrique Cornejo. El partido atraviesa un momento difícil. Las expresiones de Cornejo son propias de una persona que no tiene experiencia dirigencial. Él tendrá que aprender, si quiere conducir el partido, que los principios fundamentales del Apra son la lealtad y la unidad y yo no voy a ser un factor de quiebre de la unidad. Espero que se defienda bien y explique bien las cosas”, subrayó.

Pese a todo, desestimó la posibilidad de que se le abra un proceso disciplinario a Cornejo por sus comentarios.