No se calló nada. Tras la orden de prisión preventiva por 18 meses a Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia , el patriarca Isaac Humala afirmó que su hijo no es inocente y que solo cometió irregularidades que constituyen una falta.

“Inocente no es porque se hallan S/3 millones. Pero la cuestión de los 3 millones de Odebrecht o cualquiera que le ha dado para la campaña 2006 y 2011 eso no es corrupción. Sin esos tres millones no hubiera llegado a ser presidente. Además, no hay delito”, dijo Isaac Humala en diálogo con ATV.

Más adelante explicó que pudo cometer faltas por omisión como no bancarizar el dinero, no inscribir su libro y no tributar, pero “eso es falta y no hay delito”.

Más adelante, en conversación con Beto Ortiz, aseguró que la mejor defensa de Nadine Heredia es que se someta a una prueba psiquiátrica porque alguna esquizofrenia le podrían detectar.

“En la casa cuando veía que le resbalaba esa cosa (el dinero) tuve que gritarle y decirle: ‘si te metes en política y te gusta el dinero vas a terminar en la cárcel’”, agregó Isaac Humala.

