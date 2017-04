Isaac Humala: "Es imposible que Odebrecht esté mintiendo con el aporte de US$3 millones"

Isaac Humala, padre del ex mandatario Ollanta Humala, manifestó este jueves que Marcelo Odebrecht “no puede estar mintiendo” al decir que su empresa entregó US$3 millones a su hijo para que financie su campaña presidencial del 2011 y recalcó que la entrega de este dinero no es un delito.

En diálogo con RPP, Humala señaló que el millonario aporte de la empresa brasileña no puede ser visto como un “prepago” o pago de soborno porque —apuntó— la entrega fue ordenada por el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, a la que catalogó como una “colaboración ideológica”.

“Eso no es soborno, es una colaboración ideológica (…) esa fue una colaboración de la izquierda que representaba el gobierno de Lula en Brasil a un candidato que podría ser similar, que era Ollanta Humala”, argumentó.

En esa línea, el patriarca de los Humala insistió en que Odebrecht manejaba un fondo del Partido de los Trabajadores, que tiene como líder a Lula da Silva, y que desde esa caja usó el dinero para entregarle a Humala por orden del ex jefe de Estado brasileño.

“Odebrecht no puede estar mintiendo, imposible que mienta, porque están sentenciado a 19 años y está peleando para reducir su pena, si les descubre una mentira van a la cárcel; ahora, no hay por qué negar el aporte porque no es un delito”, indicó.

Asimismo, dijo que “es natural” que desde la oposición se pida la prisión preventiva para Ollanta Humala, pero sostuvo que es “una medida exagerada”.

Como se recuerda, Ollanta Humala y Nadine Heredia negaron ayer haber recibido el aporte de Odebrecht para financiar la campaña presidencial y enfatizaron en que lo dicho por Marcelo Odebrecht “debe ser corroborado”.

