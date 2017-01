Humberto Falla Lamadrid: “Es un atropello contra Enrique Cornejo”

Patricia Quispe @pquispev

Tiene 45 años de militancia aprista. Humberto Falla Lamadrid ha sido congresista pero también un ácido detractor de la conducción partidaria. Hoy, desde el llano, evalúa la sanción disciplinaria impuesta al ex ministro Enrique Cornejo.

¿Cómo ha recibido la militancia la sanción a Cornejo?

Me parece un abierto atropello a la persona y a la militancia de Enrique Cornejo. Antes de la apertura del proceso debió haber un sumario de investigación que le permitiera a él conocer los cargos y en el día hacer sus descargos, pero Cornejo ha sido el primer sorprendido con que se le diga que hubo infraternidad…

Hay versiones contradictorias sobre las razones de esta sanción…

Creo que el telón de fondo es que Cornejo está en contra del continuismo de la cúpula partidaria y ha reclamado que se realice el congreso del partido hasta en cuatro oportunidades. Si fuera por el caso Odebrecht, todos los funcionarios del gobierno aprista, como los de Humala y Toledo, estarían en ese problema…

¿Cree que la motivación real es bloquear su candidatura a la Secretaría General?

Así lo creo. Se buscan argumentos más y menos para configurar esta suspensión e impedirle que sea candidato a la Secretaría General. Si analizamos el Reglamento de Disciplina del Apra, que es de carácter cívico y no militar, Cornejo merecía conocer los cargos, ese es el debido proceso. Por eso, creo que se abre espacio a una demanda de amparo para garantizar que no se atropellen sus derechos.

Salvo un tuit en la cuenta oficial del partido no hay más información…

Interesaría saber cuántos votaron a favor de la medida, quiénes votaron en contra, porque no se sabe más que lo dicho por boca de Omar Quesada y Javier Velásquez. Esto sienta un precedente funesto, creo que en adelante ya no hay garantía. El parapeto de la dirigencia nacional, esto de acallar a un compañero porque pide cónclave partidario para renovar la dirigencia nacional; se ha venido mintiendo sistemáticamente, por eso Cornejo está protestando. Yo estoy de acuerdo con que no haya continuismo.

¿Qué acciones se podrían tomar frente a esta medida?

No somos dirigentes para convocar a un plenario, pero sí es necesario fijar una opinión monolítica y consolidada. Quienes han adoptado esta medida manu militari creen que pueden tomar una decisión tan drástica que tiene por objeto cortarle a Cornejo toda posibilidad de elección. Eso hace pensar que esos voceros reciben órdenes obedientemente de una instancia superior a la que no le conviene este congreso nacional donde habrá 1,200 delegados elegidos por las bases de todo el país.

¿Cree que Alan García está detrás de estos cuestionamientos a Cornejo?

Lo dijo Cornejo, yo no tengo pruebas para confirmarlo. Evidentemente aquí también se cita a Alan García como a Toledo y Humala, eso a ellos les exacerba el ánimo, no quieren ser aludidos y Cornejo ha dicho que el Gasoducto del Sur como la Interoceánica del Norte y la Interoceánica del Sur han sido decisiones de gobierno, y ha pedido que Alan venga y que responda también…

¿El ex presidente, cree usted, debería regresar al país y permanecer aquí en tanto duren las investigaciones?

Su deber es estar acá para que –con la condición de ex secretario nacional del partido y dos veces presidente de la República– pueda tener una opinión autorizada. (…) Nos hace falta una voz; antes lo hacía Armando (Villanueva), que estoy seguro de que hubiera dicho que esta medida contra Cornejo está mal. Hoy no hay eso. ¿Alan por qué no viene y pone la voz mesurada en este escenario que es un fogón que se recalienta más? Así no podemos relanzar el partido. El próximo año habrá elecciones municipales. ¿Cómo nos presentamos? Divididos…

¿La suspensión de los derechos partidarios de Cornejo bloquea su candidatura a la Alcaldía de Lima por el Apra?

Lambayeque va a proponer en el congreso de mayo que se reivindique a Cornejo y se le restituyan sus derechos partidarios. La elección municipal será todavía en 2018. Este es un momento difícil para el Apra. Quienes aplican el tornillo son los que quieren continuidad, los que practican la franela están haciendo de áulicos a los dirigentes nacionales, los que aplican el serrucho están impidiendo el camino a Cornejo; el tornillo, la franela y el serrucho son males del Perú, debemos superarlos. La dirigencia nacional debe irse ya.

Datos

En entrevista a Perú21, Cornejo emplazó al ex presidente Alan García a que retorne al país y “diga su verdad” sobre el caso Odebrecht.

Sostuvo que si García sigue al frente del Apra, el partido “desaparecerá”, y lo acusó de estar detrás de un cargamontón en su contra.

Añadió que el Apra está “capturado por una cúpula que se resiste a la renovación”.