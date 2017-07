El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, respaldó ayer la investigación que realiza el fiscal Germán Juárez y aseguró que la solicitud de 18 meses de prisión preventiva que presentó para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia —y que fue acogida por el juez Richard Concepción Carhuancho— está fundamentada en evidencias que fueron admitidas por el Poder Judicial.

En declaraciones a la prensa, Sánchez aseguró que cada fiscal es independiente y que cada uno toma decisiones para sacar adelante sus indagaciones.

“La prisión preventiva mantiene su curso, el fiscal la solicita porque tiene pruebas para ello y luego el juez decide. La decisión siempre queda en manos del Poder Judicial”, expresó.

En esa línea, adelantó que Juárez “está estructurando” la acusación escrita contra la ex pareja presidencial, a quienes señala de recibir aportes irregulares del gobierno de Venezuela y de Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011.

“Faltan solo algunos elementos de la investigación y pronto tendrán noticias”, apuntó.

Consultado sobre un aparente favorecimiento a otros líderes políticos implicados en investigaciones, como la lideresa de FP, Keiko Fujimori, y el ex presidente Alan García, el fiscal de la Nación descartó que se esté evitando tocar a ambos.“No hay interés por proteger a una persona. Yo descarto todo eso que se dice”, dijo.

Ante la insistencia de los periodistas, que hacían referencia a lo declarado por Marcelo Odebrecht —quien dijo ante la Fiscalía que su firma “pudo haber apoyado” las campañas del fujimorismo y del aprismo de 2011—, Pablo Sánchez aclaró que se cumplió con el acuerdo de cooperación internacional con Brasil.

“Se hizo la cooperación para que Odebrecht declarara sobre un tema determinado (aportes al nacionalismo) y solo se podía preguntar sobre ese tema. No es como sucede en el Perú, que se pregunta al testigo sobre todo. En cooperación internacional es distinto”, recalcó.

Asimismo, precisó que el ex directivo de la constructora, Jorge Barata, sí puede declarar con fiscales peruanos que no vean el caso de aportes a la campaña nacionalista, ya que Germán Juárez —de manera formal— desistió de interrogarlo.

Se viene la acusación

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público señalaron que la acusación escrita a la que se refirió Pablo Sánchez sería presentada por el fiscal Juárez ante el PJ en los próximos dos meses.

¿Qué es lo que falta para que eso suceda? Las fuentes aseguraron que la Fiscalía debe realizar la pericia contable. Esto es hacer el cálculo del patrimonio que tienen Ollanta Humala y Nadine Heredia, ya que, según la investigación, existiría un desbalance entre los ingresos declarados por ambos y los gastos que efectúan.

La labor estará a cargo de peritos contables y contará con la participación de la defensa de los procesados.

“Luego de presentar la acusación, entramos a una etapa intermedia y luego al control de la acusación. Esa es la fase previa a un juicio oral”, manifestaron.

Este diario también conoció que la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, presentó al juez Richard Concepción, el pasado viernes, un pedido para que se deje sin efecto el anticipo de legítima realizado por Humala en favor de su hija mayor, a través de la cual el ex presidente le transfirió su departamento.

El objetivo de esa solicitud es cautelar el cobro de la reparación civil que deberá pagar el ex mandatario de ser hallado culpable del delito de lavado de activos.

“Hay que dejar los odios”

El legislador de Fuerza Popular Kenji Fujimori ha generado una historia aparte en el caso de Ollanta Humala con sus recientes visitas a la celda en la que se encuentra el ex presidente, en el penal de Barbadillo.

Ayer, el congresista admitió a su arribo a la cárcel —adonde llegó para visitar a su padre, el sentenciado ex presidente Alberto Fujimori— que conversó con el líder del Partido Nacionalista el día que este fue recluido en la prisión, el pasado viernes.

Indicó que, en ese diálogo, le expresó a Humala que “hay que dejar de lado los odios”.

“Acá no hay cálculo político, yo sé lo que es tener un pariente en prisión. Desde el primer día que un familiar entra a la cárcel, al resto de familiares les cambia totalmente su vida”, declaró a la prensa.

Contó que le prestó al ex jefe de Estado una casaca y una frazada para que se abrigue y así pasar su primera noche recluido.

“No tenía útiles de aseo, no tenía toallas, prácticamente estaba vacía (la celda). Le llevé una casaca y una frazada que era de mi padre y ya en la noche él le preparó pan con queso y un poco de té”, reveló.

Asimismo, detalló que, en su visita de ayer al ex jefe de Estado, almorzó con él.

En la conversación que mantuvieron, Kenji aseguró que le dijo al líder nacionalista: “Creo que ha llegado el momento de mirar el futuro y dejar el pasado, el odio y rencor. Buscar puntos en común. Yo creo que eso necesita el Perú”.

Distintas reacciones generó la postura adoptada por el menor de los Fujimori. El abogado de Humala, Julio Espinoza, calificó este acercamiento como un “gesto humanitario” de parte del congresista.

La congresista Úrsula Letona (FP) comentó que solo Kenji puede aclarar si esas acciones son parte de una estrategia.

TENGA EN CUENTA

Los abogados de Nadine Heredia y Ollanta Humala presentarán hoy la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva que se impuso a sus patrocinados.

El INPE informará hoy sobre el régimen de visitas que tendrá la ex pareja presidencial.