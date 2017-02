Jessica Tejada fue engañada por Jorge Cuba, según su hermana

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

Jessica Tejada, pareja del detenido ex viceministro Jorge Cuba, está a la espera de que el Poder Judicial decida sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra. La Fiscalía cree que la ex voleibolista incurrió en el delito de lavado de activos por ser propietaria de una cuenta off shore en la que Odebrecht habría depositado millonarios sobornos.

[Jessica Tejada asegura que está “sorprendida” con revelación de pago de sobornos]

Durante la primera parte de la audiencia realizada este sábado en la Sala Penal Nacional, Jessica Tejada aseguró estar “sorprendida” con las revelaciones hechas por el Ministerio Público. Indicó que ella nunca abrió cuentas en el Banco de Andorra y que era Cuba quien manejaba su documentación personal.

En esa línea, su hermana Saida señaló que Jessica “no sabía nada” de las operaciones irregulares en las que incurrió el ex funcionario, quien habría recibido millonarias coimas a cambio de dar la licitación del Metro de Lima a la compañía brasileña durante el gobierno de Alan García (2006-2011). Consultada por la prensa sobre si esta había sido engañada por el exviceministro de Comunicaciones aprista contestó: “Sí”.

La Fiscalía imputa a Jessica Tejada el delito de lavado de activos por haber sido propietaria mayoritaria de una cuenta off shore “en representación de Cuba Hidalgo, porque este como funcionario sabía que no podía figurar como beneficiario”.

El fiscal Marcial Páucar precisó en la audiencia que Tejada habría realizado “actos de conversión y transferencia, a partir de su predisposición para abrir cuentas off shore”. Por esta razón, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.