El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Becerril, afirmó a Perú21 que si bien la ministra de Salud, Patricia García, trató con “guantes de seda” al ex asesor Carlos Moreno, no podría “aventurarse a hablar” de una eventual interpelación o censura a dicha funcionaria.

“La censura a la ministra de Salud no es un tema que hayamos visto nosotros en la bancada. Es una posición del colega Bienvenido Ramírez, no de la bancada. (…) Hablar de una censura no está por lo menos dentro de nuestras perspectivas. (…) No podría aventurarme a decir ‘una censura o interpelación’. No está en evaluación en estos momentos”, exclamó.

De esta manera, Héctor Becerril marcó distancia de la posición expresada por su compañero de bancada Bienvenido Ramírez, quien, hace unos días, se mostró a favor de censurar a la ministra de salud.

“En la comisión estamos investigando el caso, pero lo que me parece efectivamente es que la ministra de Salud está actuando con guantes de sede. Basta ver como logró regresar al Hospital Loayza y la ministra quiso quitar cuerpo al señalar que el Colegio Médico debería quitarle la licencia. No se le abrió de inmediato proceso administrativo con suspensión”, señaló.

En una entrevista al diario La República, Ramírez demandó la salida de la ministra de Salud, argumentando mal manejo y desconocimiento y por el traslado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a su sector.

