Héctor Becerril dice que medida restrictiva impuesta a Ollanta Humala es "blanda"

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Héctor Becerril calificó de “blanda” la decisión judicial que impone medidas restrictivas para la salida del país del expresidente Ollanta Humala .

De acuerdo al titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que dirige el magistrado Richard Concepción Carhuancho, el exjefe de Estado solo podrá abandonar el Perú, ausentarse del lugar de su residencia o cambiar de domicilio con una autorización judicial previa.

“Desde mi punto de vista, la medida restrictiva para salir del país que se le ha impuesto a Ollanta Humala no se ajusta a los hechos reales y lo que conocemos sobre los actos de corrupción en los que estaría involucrado. Lo mínimo que debió haber solicitado el fiscal fue orden de impedimento de salida del país porque sí hay peligro de fuga”, declaró a Perú21.

En opinión del legislador de Fuerza Popular, el poder extendido por Heredia a su esposo y a su prima Rosa Heredia para que puedan viajar con sus hijos menores de edad evidencia una voluntad de fuga del país que debe ser contrarrestada judicialmente.

“La situación de Ollanta Humala está íntimamente ligada a la de su esposa Nadine Heredia, no hay separación. ¿Quién, en un estado normal, da un poder de ese tipo? Ellos están intuyendo que en algún momento saldrán del país”, indicó.

“Hay una serie de hechos que muestran tácitamente su culpabilidad. ¿Quién sale a mentir respecto a las agendas. ‘Son mías, no son mías’. Incluso trajo a una persona de Argentina para que le enseñe cómo modificar las grafías para sacarle la vuelta a la ley. Y eso hay que sumarlo a las anotaciones de la entrega de US$ 3 millones a OH. Nadine Heredia y Ollanta Humala están tejiendo su plan de fuga del país”, insistió.